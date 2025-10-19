Una joya con propósito: la pulsera solidaria que contribuye en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La Fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente, sin ánimo de lucro y centrada en la investigación con fondos de la sociedad civil | Cedida

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, Luxenter presenta una nueva pulsera solidaria elaborada con pequeñas piedras rosas y un lazo central bañado en oro, con la que busca unir moda y compromiso social.

Por cada unidad vendida, la marca donará el diez por ciento del precio de la pulsera a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, con el objetivo de apoyar la financiación de proyectos de investigación del cáncer de mama.

La pieza ha sido diseñada pensando en las personas que conviven con el cáncer de mama y en sus allegados. El lazo dorado, símbolo universal de la concienciación, aporta significado, mientras que las piedras rosas refuerzan el mensaje de atención, cuidado y visibilidad.

La pulsera se presenta con un cierre ajustable, adaptándose a diferentes tamaños de muñeca, y combina estética, emoción y funcionalidad en una joya con causa y propósito.

Fundación CRIS

La Fundación CRIS contra el cáncer –Cancer Research & Innovation in Science– es una organización independiente, sin ánimo de lucro y con el objetivo de curar el cáncer a través de la investigación con fondos de la sociedad civil. Tiene sede en España, el Reino Unido y Francia. Actualmente, financia proyectos en 87 centros de investigación de todo el mundo. En España cuenta con unidades propias de terapias y ensayos clínicos en los principales hospitales de la sanidad pública.

En sus quince años de vida ha invertido un total de 64 millones de euros en investigación, 46 en los últimos cinco años; y tiene un compromiso de 250 para los próximos cinco años. Ha desarrollado 588 proyectos de cáncer adulto y pediátrico; puesto en marcha 342 líneas de investigación; apoyado a 497 investigadores y a 115 equipos; y contribuido a la formación de jóvenes investigadores a través de 140 tesis doctorales. Los pacientes beneficiados directamente en los ensayos clínicos apoyados por CRIS suman más de 15.500, y los avances en investigación contra el cáncer beneficiarán a 14 millones de potenciales pacientes. La campaña pretende:

Concienciar sobre la importancia de la investigación del cáncer de mama.

Motivar a los clientes a transformar su compra en una acción de impacto social.

Visibilizar la colaboración entre moda, empresa y ciencia.

Ayoub Hachimi, responsable de comunicación de Luxenter, comenta: “Con esta pulsera deseamos que cada persona sienta que, más allá de la joya, lleva consigo un lazo de esperanza. Donar el diez por ciento de cada venta a CRIS es nuestro compromiso de aportar un granito de arena real en la investigación contra el cáncer de mama”.

Por su parte, Marta Cardona, directora de CRIS Contra el Cáncer, declara: “La investigación es supervivencia para los pacientes y requiere de recursos. Necesitamos el compromiso a largo plazo de todas las personas, y un ejemplo de ello es esta acción de Luxenter.”

Luxenter

Luxenter es una firma española de joyería con más de 40 años de experiencia en el sector. Su pasión por la excelencia y la innovación le ha permitido convertirse en una de las marcas de referencia en joyería de diseño accesible.

Con una amplia red de distribución y presencia en mercados internacionales, Luxenter sigue apostando por la calidad y la exclusividad en cada una de sus creaciones.