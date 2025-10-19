Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

La Galería

O que se volve raíz

Xulio Valcárcel
19/10/2025 12:00
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
Cedida

A raíz busca a auga para afianzar a vida. Forza oculta, esixencia interior que procura o comezo, a orixe, e con ela o destino. Vivir, se cadra, consiste niso: nun círculo que se pecha, nun marchar para regresar á raíz que permanece e nos sostén. Escura, invisible, silenciosa, dela abrolla a consistencia e a forma.

O ser humano sente unha sede de pertenza, unha necesidade de tocar o fondo para ascender ao alto. E cando o vento fatal da perda nos arrinca o que coidabamos firme, comprendemos que só resiste e terma o que se afunde, “o que se volve raíz”: “O que se volve raíz/dáse noutra forma da dor// visítanos noutros corpos”, escribe Eva. Raíz e sede, coincidentes coa proposta de Hugo Mújica, recente premio Loewe: “En lo Hondo,/ en la oscura tierra,/ las raíces se encuentran,/ la sed las entrelaza”.

Fronte á raíz que se afunde e funda, está a fraxilidade, o lampo, pureza e disolución achegada á dor. Cando nos miramos na auga, vémonos mutantes, cambiantes, sen forma estable. Somos e non somos, permanecemos e fuximos no decurso que e tamén regreso ao ventre primeiro. A fraxilidade do ser evidénciase na provisionalidade da forma. Corpo ou folla, ambos tenden á caída. Nada hai máis doloroso que a conciencia da perda nin máis meritorio que a capacidade de seguir, de teimar, malia o convencemento de que todo (o corpo, o desexo, a esperanza) esvaecen. Porén, a fraxilidade é tamén transparencia, e, como tal, permite a o paso da luz : “... alí onde non quedan xa sinais e a luz/ cultiva os seus obxectos incomprensibles”, di a poeta.

A vida represéntase como unha árbore, desde a raíz ás pólas, desde o primeiro sopro ata o alento derradeiro. Nese transo, é fundamental aprender a escoitar. Un antigo refrán sinala que a natureza nos deu dous ouvidos e unha boca: cómpre, pois, escoitar o dobre do que falamos.

Escoita

Noventa e cinco textos breves, alleos a calquera rigor métrico ou preocupación compositiva, nos que prima o esencial, compoñen este libro senlleiro.

Eva Veiga insiste na “escoita”, nese espazo previo á palabra no que algo, indefinido, latexa: rumor que non é discurso, vibración que se anuncia sen nome. Escoitar é, entón, achegarse a ese punto onde o sentido aínda non se fixo forma, onde a conciencia se dobra cara a si mesma tentando recoñecer o que buliga por dentro. Non é oír, non é interpretar, é, sinxelamente, deixar que “algo” se revele, entidade fronteiriza entre a consciencia e o soño, entre o ser e o nada. Espidos, despoxados, abertos ao ritmo secreto do que chegue. E non para comprender, senón para acoller o balbuzo do que aínda non sabe dicirse. A palabra que xorde despois leva a marca dese balbordo previo que a fixo necesaria.

Escoitar é, pois, un movemento de regreso: volver a ese lugar onde todo se xesta, onde o ser pensa sen palabras.

Permanecer á beira do que se vai dicir, límite entre o silencio e o verbo. Intuición, vislume, temor e tremor de quen tenta falar e, quizais sen decatarse, xa está dicindo.

