GameOver | Jugar, una alternativa de ocio de lujo

Tenemos claro que es un lujo. O quizá un privilegio, según lo miremos. Por mucho que a una vertiente la podamos catalogar incluso de arte, es igual de cierto que los videojuegos son una industria cultural de masas más y es en ese punto de industria en el que se toman decisiones que quien está delante de la pantalla no termina de entender. O sí las entiende pero no se quiere resignar a aceptarlas.

Cuando alguien se adentra en este mundo, sabe de antemano que no es un vicio precisamente barato. En realidad, ninguno lo es. Pero en los últimos tiempos, vemos mermada nuestra capacidad de juego. No es que haya demasiadas propuestas en un mercado cada vez más saturado. Que también. Sino que algunas propuestas empiezan a elevar su precio por baremos que parecían demasiado lejanos, sin obtener el jugador una recompensa que merezca la pena tal desembolso.

Este año hemos visto cómo se ha consolidado el precio de un juego entre los 80 y los 90 euros. Y estamos hablando de títulos base, a los que en muchos casos se pueden sumar en el futuro expansiones. Es decir, desembolsamos de inicio lo que antaño podíamos pagar por un juego y sus adiciones futuras.

Los servicios digitales, la equiparación a Netflix, Disney+ o HBO Max en la industria del videojuego, parecían volver a democratizar el juego. Parecía, qué gran palabra. Porque todo parece muy bonito cuando una relación empieza, pero con el tiempo siempre hay alguna tirantez. Y en este caso se llama ‘subida de precio’. Otra vez.

Una subida dolorosa

Ha sido Microsoft quien ha anunciado nuevos niveles de precios para su Game Pass. Y, claro, la histeria colectiva se ha desatado. Y no es para menos. Para mantener todos los beneficios de la plataforma, los usuarios que más pagaban hasta la fecha tendrán que apurar el bolsillo un 50% más.

Y es que ni viendo el simple porcentaje uno puede pensar que es poco. Sí, la biblioteca que ofrece es inmensa. Sí, los juegos de salida pueden ser grandes opciones. Sí, el juego en la nube es una gran alternativa.

Pero ahora los usuarios más recurrentes se preguntan ¿Merece la pena mantener la suscripción durante todo el año? Sí que es cierto que hay opciones menos costosas, y obviamente con menos beneficios, pero aún así se ha abierto la veda del debate descarnado sobre el valor de un servicio como el de Microsoft.

Habrá quien desenvaine la espada de las compras que Microsoft ha hecho en los últimos años. Zenimax (o lo que es lo mismo, los juegos de Bethesda) o todo el conglomerado de Activision (Call of Duty) y Blizzard (World of Warcraft). Pero claro, hay que tener en cuenta los detalles de aquella compra y las voces que quizá no midieron del todo sus palabras. Porque hubo en Xbox quien dijo que estas adquisiciones no iban a suponer subidas de precio. Un buen chiste como cualquier otro.

Todo a lo indie

Todo esto hace que el jugador se replantee, o cómo mínimo se lo piense, cómo afrontar sus horas de juego.

Y si las grandes propuestas estiran el chicle del precio, muchos acabarán mirando cada vez más a los indies y sus propuestas, que cómo nos han dejado claro en tiempos recientes pueden tener precios asequibles sin escatimar en empeño, dedicación y buenos resultados. Sí, Team Cherry, nos referimos a vosotros, pero también a otras tantas compañías, o personas que afrontan un reto de este calibre en solitario, que han logrado publicar su creación más preciada sin obligar a un desembolso que haga agonizar el bolsillo de a quien tienes que convencer de que vuelva en el futuro.

Y puede que la solución para quienes no estén dispuestos a pasar por el aro sea precisamente esa, mirar a esas propuestas que nos hacen ojitos desde una esquina y a las que a primera vista no habíamos hecho caso.