Unha volta co Darío
“A fraga amurallada” é un libro enteiramente dedicado a Lugo. Darío Xohán Cabana escribiuno entre 1980-1982, merecendo o premio Cidade de Ourense ao ano seguinte. Alexandra, a súa filla, encargouse da reedición, cun esclarecedor limiar e notas sobre os cambios de revisión e mellora realizados a posteriori polo propio poeta.
Unha multitude de amigos, seguidores, parentes e achegados atendía o pasado sábado, día 26, aos comentarios de Lois Pérez e aos poemas de Darío na voz de Brais García; Uxía Calviño e Area López; Xoán Cuba e Xosé Miranda; Xerardo Quintiá e Nieves Neira; Esmeralda Quiroga; Lupe Bao, Marca Campo, e Alexandra Cabana, quen comentou: “Nunca fun tan consciente de que a morte foi un tema recorrente na obra de meu pai como des que el falta”. A música púxoa a familia Pintor Villares.
Certamente, o acto constituíu un esconxuro contra a morte, unha afirmación da presenza de Darío a través da figura física de Martiño (vivo retrato de seu pai) e, espiritualmente, dos seus versos. Tamén o lugar era acaído: o círculo máxico da muralla luguesa, desde a Porta Falsa até a Porta de Santiago. Muralla, círculo sen fin, continuidade sen atrancos, infinita sucesión de ciclos onde o que foi xa se prepara para volver a ser.
As grandes obras literarias, cal é o caso de Darío, escapan da fraxilidade biolóxica dos seus autores. O escritor morre, pero os seus escritos permanecen indemnes, preservados. O círculo da súa voz nunca se pecha: cada lectura renova a vixencia e reactiva o seu valor. Un libro esquecido nun estante revive cando alguén o abre; un poema perdido rexorde noutros labios. O arte é a maneira de vencer á morte ou, cando menos, de facela ineficaz ante o que xa foi fixado.
“Unha volta ‘co’ Darío” (repárese na contracción) insírese nese propósito. Ao lermos os seus poemas non estamos simplemente recordando un nome e un rostro, estamos traendo a este momento unha voz que continúa viva no idioma que amou e cultivou con tanto acerto. Cada palabra súa, pronunciada -ou lida en silencio- anula a distancia física que a desaparición impón, e recupera a súa presenza entre nós. Círculo simbólico, a obra regresa unha e outra vez; a morte é incapaz de “tocar” os textos.
Permanencia
A literatura convértese así nun espazo de permanencia contra a acción devastadora do tempo que anulou a man que trazou as palabras e silenciou a voz que as compuxo, pero que non pode alterar a súa existencia nin a capacidade de convocar novas emocións. A obra mantense indiferente e soberana fronte á desaparición física do autor: a roda segue xirando, o círculo renóvase en cada persoa que se achega a ela.
A mellor homenaxe a Darío Xohán Cabana, e a calquera autor, é, pois, a lectura dos seus libros. Ao facelo, comprobamos que o seu legado permanece incólume, que a súa voz retorna nas palabras que deixou, que a continuidade é posible.
Nese xiro constante, no constante retorno da cadencia, do ritmo, do sentido e da emoción das palabras, descubrimos o consolo de deixar algo que nos sobreviva.
“Así, a túa presenza con nós, na cidade que cantaches de maneira inmortal, na que aínda ecoan os teus sonoros pasos. E as túas palabras”, escribe Alexandra no limiar.