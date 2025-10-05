Algunos de los modelos de la firma Hockerty - Cedidas

Hockerty revoluciona la personalización de zapatos con grabados únicos. “Exprésate a través de tus zapatos: personalizados con tu nombre, una fecha especial o tus iniciales”. Una nueva personalización mediante grabado.

¿Por qué limitarte a llevar zapatos cuando puedes hacer que cuenten tu historia? Hockerty te permite personalizar tus zapatos con tus iniciales, una fecha especial o incluso tu nombre, haciendo que cada par sea verdaderamente único.

Esta nueva opción de personalización está pensada para celebrar la individualidad y la expresión personal. Ya sea la fecha de una boda, las iniciales de tu hijo o tu propio nombre, este detalle permite que cada par de zapatos sea aún más especial. El proceso es muy sencillo: elige tu modelo, selecciona la personalización y visualiza el resultado final antes de hacer tu pedido.

Un modelo lleva la firma Hockerty - Cedida

Otro nivel

Hockerty da un paso más y presenta un nuevo nivel de personalización en su colección de calzado muy elegante.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer productos que conecten con las historias de nuestros clientes. Con esta nueva función damos un paso más en esa dirección”, afirman.

En un mundo de moda rápida y producción masiva, un pequeño detalle —tu nombre, una fecha, tu sello personal— se convierte en una silenciosa forma de rebeldía. Un recordatorio de que eres único e irrepetible.

Al fin y al cabo, las tendencias van y vienen… pero un par de zapatos con tu nombre grabado? Eso dura para siempre. “Desde cumpleaños y aniversarios hasta tu propio estilo personal, nunca ha sido tan fácil hacer que tus zapatos reflejen realmente quién eres”, recuerdan.

“Porque a veces no se trata solo de los zapatos, sino de los recuerdos que llevan, de los nombres que llevamos con orgullo y de las historias en las que caminamos cada día”.

“Hockerty” fue fundada por tres jóvenes veinteañeros que detectaron la necesidad de ropa personalizada a precios accesibles. Comenzando desde casa, el negocio creció a medida que se unían más clientes y profesionales. Hoy, han confeccionado prendas a medida para más de 300.000 clientes, con un equipo de 60 personas en Zúrich, Barcelona y Shanghái.