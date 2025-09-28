GameOver | Ese juego que me propones no me gusta

Una persona jugandoBlanca Millez (EFE)

En muy extrañas ocasiones alguien te podría decir que estás leyendo mal un libro, viendo mal una película o escuchando mal un disco de tu grupo favorito. Pero hay un medio artístico que difiere de esta concepción: el videojuego está creado, en su mayoría, para tener en cuenta la habilidad.

Y aquí entra esa gran duda que divide a la industria: ¿un juego demasiado difícil para la mayoría de usuarios es automáticamente un mal diseño?

GameOver | Silksong: sí que se podía Más información

Y es un melón que merecería la pena abrir. Porque es cierto que una dificultad alta debido a fallos en algún aspecto del desarrollo o en características que quizá no se han tenido en cuenta se puede considerar un mal diseño. Pero, si esa dificultad alta es elegida y ha sido probada previamente, ¿sigue siendo un mal diseño?

Dejemos por un segundo a un lado la profundización en el aspecto de la accesibilidad para todos, aspecto importante, también hay que decirlo, y centrémonos por un segundo en la concepción original de un juego.

Si un creador ha dispuesto una dificultad X para su título y esta es parte de la experiencia que nos propone, ¿es algo malo?

Es aquí donde existe esa diferencia entre el mundo de los videojuegos y otras industrias del entretenimiento que radican en algún arte. Porque a un desarrollador no dudamos en hacerle patentes nuestras quejas porque tal nivel o aquella secuencia de su juego es demasiado difícil. Pero no se nos pasaría por la cabeza decirle a Miguel Ángel que ha puesto demasiado empeño en marcar los oblicuos de ‘David’ ni decirle a Metallica que despida a Lars Ulrich porque no nos gustan sus partes de cada canción.

Cambiar la idea original

Es algo complicado de concebir, sobre todo para los ajenos al mundillo. Pero, por otro lado, es también algo con ‘arreglo’. Cuando las críticas a un desarrollador o empresa por su elevada dificultad arrecian, cabe la posibilidad de que estas la corrijan, con un parche posterior, y den un paso atrás en lo que había sido su concepción original.

Algo más difícil en otros ámbitos. En la pintura y la escultura no tiene arreglo. En la música, se podría grabar una versión años después, pero la original siempre estará ahí con esas partes que no nos gustan. Y en el cine también hemos podido ver ejemplos de películas que han editado o directamente han eliminado secuencias que no encajan con la visión actual de su creador (no miramos a nadie, George Lucas).

GameOver | Sobrevivir al hype Más información

Pero en el mundo de los videojuegos es prácticamente una exigencia: si no gusta de primeras la concepción, hay que cambiarla.

Y no, no es una crítica a los parches cuando son necesarios y corrigen errores que ni su propio creador querría. Pero quizá cambiar la idea original de un título sí que es más debatible.

Porque, realmente, estamos hablando de decirle a un creador que su mirada a su propia obra no es la correcta y que debería hacerlo de la forma que nosotros querríamos.

La accesibilidad

Y hay que reincidir en el aspecto de que el debate no está en la accesibilidad. Se da por descontado que los videojuegos deberían tener una puerta de entrada asequible y quizá dar opciones a los jugadores.

GameOver | La muerte, un trabajo complicado Más información

Es decir, el debate se podría derivar a: “Toma, esta es mi concepción original del juego y, por descontado, vas a sufrir, pero mira, tienes también esta otra más asequible que puedes probar si la primera te parece muy difícil”.

La cuestión es no pretender eliminar una visión de un videojuego por el simple hecho de que no nos gusta o nos parece demasiado complicado superar el reto que nos propone. La visión del creador, por muy contraria a la nuestra que sea, debería prevalecer. Y después deberían llegar las opciones, que a lo mejor se deberían tener en cuenta desde un primer momento para que no sobrevengan las críticas. Todo es debatible.