¿Cuándo elegir una formación online y cuando presencial?

Elegir cómo formarte puede llegar a condicionar tus horarios, tu bolsillo y hasta las ganas con las que afrontas cada nuevo reto profesional. Por suerte, ya no hace falta conformarse con una sola vía. Hoy conviven las aulas de siempre con propuestas digitales que han abierto un abanico enorme de posibilidades, y la pregunta ya no es cuál es mejor, sino cuál encaja contigo. A continuación te contamos qué tener en cuenta antes de decidirte.

Aprender sin renunciar a tu día a día

Imagina poder estudiar a las once de la noche, después de acostar a los niños, o durante el trayecto en tren hacia el trabajo. La formación Online justamente ofrece la posibilidad de organizar tu aprendizaje sin depender de un horario fijo ni de desplazarte a ningún sitio. Para quien hace malabares entre un empleo, la familia y el deseo de seguir creciendo profesionalmente, esta libertad es de muchísima ayuda.

Cuando hablamos de flexibilidad, además de referirnos a cuestiones de horarios, también lo decimos porque, si un tema se te da bien, avanzas; si otro te cuesta, te tomas el tiempo que necesites sin sentir que te quedas atrás respecto al resto de la clase. Cada persona procesa la información a su manera, y adaptar el ritmo a esa realidad suele traducirse en mejores resultados y, sobre todo, en menos frustración.

Y luego está el dinero, que no es un tema menor. Sin billetes de transporte, sin alquiler de aula ni materiales impresos, los cursos a distancia acaban costando bastante menos que sus equivalentes presenciales. Eso permite que, en lugar de invertir todo el presupuesto en una sola formación, puedas repartirlo entre varias y ampliar tu perfil profesional en distintas direcciones.

El valor de tener a alguien delante

Habiendo aclarado este punto, es cierto que hay quien necesita otra cosa. Quien ha probado la formación a distancia y echa de menos algo tan sencillo como levantar la mano y preguntar en persona, encuentra en las clases presenciales un complemento que ninguna pantalla sustituye del todo. El contacto directo con el profesor, las conversaciones improvisadas con los compañeros durante un descanso, esas dudas que se resuelven en el momento sin esperar respuesta por correo; todo eso pesa, y mucho, para bastante gente.

También hay quien rinde mejor con estructura. Un horario fijo, una fecha de examen marcada en el calendario y la obligación de presentarse cada martes a las cinco es, para algunas personas, esa disciplina externa que les mantiene constantes cuando la motivación flaquea. A ver, esto no es un defecto ni una debilidad, es simplemente cómo funcionan mejor.

Por último, hay disciplinas que casi piden a gritos un aula física. Un taller de fontanería, unas prácticas de enfermería o un laboratorio de química ganan muchísimo cuando puedes tocar, manipular y equivocarte delante de alguien que te corrige al instante. Ahí, la pantalla se queda corta.

Al final, ninguna de las dos opciones es universalmente mejor. Depende de tu rutina, de tus objetivos y de cómo aprendes mejor tú. Conocer tus propias prioridades, más que seguir una moda o una recomendación genérica, es lo que te ayudará a acertar con la formación que sea capaz de hacerte avanzar.