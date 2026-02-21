Google no te ha premiado por hacer la búsqueda 13.310 millones: es ‘phishing’
Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de contacto por WhatsApp (+34 621 08 68 04) si es real que Google está entregando premios por haber realizado la búsqueda número 13.310 millones. Los usuarios señalan que al realizar una búsqueda en la página web de Google le redirige a una página web que simula la página oficial de la compañía tecnológica donde se felicita al usuario por ser un «afortunado» y le insta a elegir un regalo de agradecimiento.
No obstante, se trata de un fraude. La compañía tecnológica advierte en su página web que “lamentablemente no has ganado nada.” Se trata de una técnica de phishing. Los delincuentes suplantan a la compañía para obtener los datos bancarios de las víctimas.
Ni el usuario 13.310 millones ni el usuario un millón: es phishing
Desde Infoveritas, se ha realizado un análisis detallado de la imagen que nos habéis facilitado por WhatsApp. Contiene algunos indicios de estafa: en la parte superior, el sitio es loadservewallway.autos. Si fuera alguna web oficial de Google, la dirección debería terminar en google.com.
Además, en su página web la plataforma tecnológica advierte que no realiza este tipo de acciones promocionales. “Lamentablemente tenemos la triste noticia que no has ganado nada, y es más, es posible que te encuentres perdiendo muchas cosas en estos momentos”, indican. Y agregan: “Si has completado una encuesta donde has indicado tu tarjeta de crédito o has completado un formulario de ingreso con tus datos de Google/Gmail, lamentablemente has regalado esos datos a un cibercriminal, y podrían usarlo maliciosamente para defraudarte con dinero o presionarte para que pagues algo de dinero para devolver el acceso a tu cuenta.” En este artículo te explicamos que estos concursos suelen ser una estafa.
¿Qué debes hacer para para evitar el phishing?
- Cierra la pestaña inmediatamente. No hagas clic en ningún botón ni selecciones ningún trofeo.
- No proporciones información: Nunca des tu nombre, dirección, teléfono ni mucho menos datos bancarios en sitios como este.
- Limpia tu navegador: Si hiciste clic en algo, es recomendable borrar las «cookies» y el historial de tu navegador por seguridad.
Si has caído en la trampa, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda actuar rápido: llama al 017 (Línea de Ayuda en Ciberseguridad gratuita y confidencial), cambia contraseñas comprometidas, contacta con tu banco si facilitaste datos financieros e interpón una denuncia ante la Policía.