El Ideal Gallego Fundado en 1917

Innovación

Cuidado con las notificaciones falsas que suplantan a la Agencia Tributaria

La principal pista de la estafa es el remitente del correo electrónico, ya que el dominio no coincide con el de la institución

Info Veritas
07/02/2026 14:09
Info Veritas
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Guardia Civil han alertado de una nueva campaña de suplantación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante correos electrónicos fraudulentos. Los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ).

En los mensajes, se comunica una supuesta notificación electrónica sobre una reclamación, acompañada de un enlace para descargarla. Sin embargo, dicho enlace redirige a una página web falsa que imita la plataforma oficial. Al introducir el identificador y la contraseña, las víctimas entregan sus datos a los atacantes. Posteriormente, le redirigen a la página oficial real de la Agencia Tributaria, pero ya están en posesión de sus credenciales.

Según Incibe, se han detectado dos webs fraudulentas: una que replica la interfaz de la DEHÚ y otra que copia el portal de la AEAT.

Aunque los correos están bien redactados y maquetados, el remitente no coincide con el dominio oficial de la Agencia Tributaria, “agenciatributaria.gob.es”. Estos dominios legítimos pueden verificarse en la web oficial de la Agencia Tributaria.

El advierte a los contribuyentes que nunca solicita información confidencial, económica o personal por correo electrónico o SMS, ni adjunta facturas o documentos similares.

Recomendaciones para evitar fraudes

  • No abras mensajes de remitentes desconocidos; elimínalos directamente.
  • No respondas nunca a correos sospechosos.
  • Ten precaución al pinchar enlaces, incluso si provienen de contactos conocidos.
  • Evita descargar archivos adjuntos sin confirmar su origen.
