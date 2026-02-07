Cuidado con las notificaciones falsas que suplantan a la Agencia Tributaria Info Veritas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Guardia Civil han alertado de una nueva campaña de suplantación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante correos electrónicos fraudulentos. Los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ).

En los mensajes, se comunica una supuesta notificación electrónica sobre una reclamación, acompañada de un enlace para descargarla. Sin embargo, dicho enlace redirige a una página web falsa que imita la plataforma oficial. Al introducir el identificador y la contraseña, las víctimas entregan sus datos a los atacantes. Posteriormente, le redirigen a la página oficial real de la Agencia Tributaria, pero ya están en posesión de sus credenciales.

Según Incibe, se han detectado dos webs fraudulentas: una que replica la interfaz de la DEHÚ y otra que copia el portal de la AEAT.

Aunque los correos están bien redactados y maquetados, el remitente no coincide con el dominio oficial de la Agencia Tributaria, “agenciatributaria.gob.es”. Estos dominios legítimos pueden verificarse en la web oficial de la Agencia Tributaria.

El advierte a los contribuyentes que nunca solicita información confidencial, económica o personal por correo electrónico o SMS, ni adjunta facturas o documentos similares.

Recomendaciones para evitar fraudes