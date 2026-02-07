Cuidado con las notificaciones falsas que suplantan a la Agencia Tributaria
La principal pista de la estafa es el remitente del correo electrónico, ya que el dominio no coincide con el de la institución
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Guardia Civil han alertado de una nueva campaña de suplantación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante correos electrónicos fraudulentos. Los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para que faciliten sus credenciales de acceso a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ).
En los mensajes, se comunica una supuesta notificación electrónica sobre una reclamación, acompañada de un enlace para descargarla. Sin embargo, dicho enlace redirige a una página web falsa que imita la plataforma oficial. Al introducir el identificador y la contraseña, las víctimas entregan sus datos a los atacantes. Posteriormente, le redirigen a la página oficial real de la Agencia Tributaria, pero ya están en posesión de sus credenciales.
Según Incibe, se han detectado dos webs fraudulentas: una que replica la interfaz de la DEHÚ y otra que copia el portal de la AEAT.
Aunque los correos están bien redactados y maquetados, el remitente no coincide con el dominio oficial de la Agencia Tributaria, “agenciatributaria.gob.es”. Estos dominios legítimos pueden verificarse en la web oficial de la Agencia Tributaria.
El advierte a los contribuyentes que nunca solicita información confidencial, económica o personal por correo electrónico o SMS, ni adjunta facturas o documentos similares.
Recomendaciones para evitar fraudes
- No abras mensajes de remitentes desconocidos; elimínalos directamente.
- No respondas nunca a correos sospechosos.
- Ten precaución al pinchar enlaces, incluso si provienen de contactos conocidos.
- Evita descargar archivos adjuntos sin confirmar su origen.