La mentalidad empresarial que triunfa en Silicon Valley, llega a Galicia

Los socios de Kelea, Óscar Naveiras, Christian Balsa, Santi Vidal, José Antonio Ortega, de izquierda a derecha

Se conoce como mentalidad de producto, o product mindset en inglés, y es uno de los enfoques más transformadores que han surgido en el mundo empresarial en los últimos años. Frente al modelo tradicional basado en proyectos aislados con principio y fin, que se aplica en la mayoría de empresas, esta filosofía propone una entrega continua de valor real y medible, manteniendo siempre el foco en el usuario final y en los resultados de negocio.

Según José Antonio Ortega, uno de los socios fundadores de Kelea: «El product mindset es más que una metodología: es una forma de pensar y trabajar que nos permite alinear a toda la organización hacia un objetivo común y medir constantemente el valor que generamos».

En mercados como EEUU o Reino Unido, este enfoque está plenamente integrado en las empresas líderes, pero en España su adopción avanza a un ritmo más lento. De hecho, los socios de esta consultora gallega especializada en transformación organizativa, tecnología, datos y soluciones digitales, fueron conscientes del avance de este modelo en un viaje que realizaron a EEUU en 2024 para detectar tendencias que transforman la forma de hacer empresa y llevarlas a sus clientes antes que nadie. Tras sumergirse en la cultura empresarial estadounidense y visitar varias empresas líderes y referentes del mercado, lo tuvieron claro: la mentalidad de producto había llegado para quedarse y allí pudieron comprobar como la mayoría de organizaciones ya la habían integrado con éxito en su operativa.

Pero la realidad en Europa, y por ende, en España, era bien distinta. La mayoría de grandes empresas seguían trabajando con estructuras y procesos propios de la gestión de proyectos tradicional, así que en Kelea se plantearon un reto: apostar por incorporarla a su oferta y adaptarla a la realidad de cada organización. Hoy la aplican en sectores como banca, retail, energía o transporte, desarrollando proyectos de alto impacto y complejidad técnica junto a empresas líderes del IBEX 35 y otras grandes organizaciones nacionales.

¿Pero qué es en la realidad la mentalidad de producto?

Para visualizarlo de forma sencilla, la mentalidad de producto es como cuidar una huerta: no plantas, cosechas y te olvidas, sino que observas qué cultivos crecen mejor, ajustas el riego, mejoras la tierra y recoges frutos poco a poco durante todo el año. Cada cuidado tiene un objetivo claro: que lo que se recoja se use y se disfrute, y que siempre haya algo útil y fresco disponible.

Este mismo principio lo vemos en productos digitales que usamos a diario. Spotify, por ejemplo, no se limita a lanzar una aplicación y dejarla como está: actualiza sus algoritmos, crea listas personalizadas como Discover Weekly y prueba nuevas funciones para que escuches más música que te guste y descubras nuevos artistas.

Pero aunque los resultados de las empresas que lo aplican, hablan por sí solos, todavía queda mucho por andar. Según la experiencia de Kelea, en función de la cultura corporativa y la madurez digital de cada compañía, pivotar hacia este cambio de mentalidad puede ser un reto complejo, que requiere no solo nuevas prácticas, sino también una transformación cultural profunda y una gestión del cambio exitosa.

Ahí es donde entran en juego sus equipos, que con una dilatada experiencia en el Modelo Operativo de Producto, trabajan mano a mano con los clientes para ayudarles a tomar mejores decisiones, de negocio y de impacto en los usuarios, durante esa transición.

Kelea Tech: un pilar fundamental en la mentalidad de producto

Dentro de Kelea, la mentalidad de producto está profundamente interiorizada en todos sus equipos. Esto incluye a Kelea Tech, la división encargada de crear soluciones tecnológicas como desarrollo de software, gestión de datos e inteligencia artificial. Su misión es ayudar a las empresas a transformar sus procesos a través de la tecnología, ofreciendo soluciones personalizadas que resuelven problemas reales de los clientes.

Lo que diferencia a Kelea Tech es cómo lleva esta mentalidad al día a día de cada proyecto. Se centran en la entrega continua de valor para el usuario final, desarrollando soluciones backend, frontend, y utilizando tecnologías avanzadas de data e IA para resolver problemas reales de los clientes. El trabajo en esta área se enfoca en comprender profundamente las necesidades del usuario y en desarrollar funcionalidades que no solo se entregan, sino que evolucionan con el tiempo, mejorando su impacto con cada actualización.

La mentalidad de producto permite a los desarrolladores ver más allá del simple acto de programar: entienden el porqué de cada funcionalidad, cómo cada desarrollo contribuye al éxito del cliente y, lo más importante, cómo pueden seguir generando valor a largo plazo.Según Christian Balsa, socio de Kelea: "La mentalidad de producto es clave para nosotros porque nos permite ir más allá de la entrega de soluciones tecnológicas. Nos centramos en crear productos que no solo resuelvan problemas en el momento, sino que sigan evolucionando y generando valor a largo plazo. Este enfoque nos permite adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y asegurar que cada solución se mantenga relevante y efectiva".

Un modelo que genera resultados medibles

Este enfoque fomenta equipos más integrados, mejora la comunicación entre negocio y tecnología y dota a las empresas de una capacidad de adaptación clave para responder a los cambios del mercado. Kelea combina la implantación de prácticas de gestión de producto con un acompañamiento cercano, ayudando a las compañías a superar resistencias internas y adoptar una visión de largo plazo, siempre con un fin: que el producto no solo se lance, sino que crezca y aporte más valor con cada uso.

Como concluye Jose Antonio Ortega: «Nuestro papel como consultora no es solo ejecutar proyectos, sino acompañar a las organizaciones en el cambio de mentalidad que les permitirá ser competitivas en el futuro. Traemos a España una forma de trabajar que fuera ya es un estándar, pero que aquí todavía está en un momento incipiente, y lo hacemos adaptándola a la realidad y al ritmo de cada cliente».

Con un crecimiento imparable, Kelea sigue fomentando este cambio en la industria. En 2025, la empresa alcanzará una facturación de 6 millones de euros, habiendo aumentado su plantilla un 90%, pasando de 50 a 95 empleados durante el mismo año, demostrando que desde Galicia se pueden impulsar tendencias globales y marcar un antes y un después en la manera de hacer empresa en España.