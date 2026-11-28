Bacalao salvaje a baja temperatura con pil pil

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes:

Bacalao

Un diente de ajo

Romero y tomillo

50 mil de aceite de oliva virgen extra

Una patata chafada

Sal

Una hoja de laurel

Pimentón

Sal del Himalaya o sal gorda

Elaboración:

Colocamos el bacalao en una bolsa de vacío con un diente de ajo, romero y tomillo y acompañados de 50 ml de aceite de oliva virgen extra. Luego se cocina a 65 grados o a baño de María durante ocho minutos y se reserva.

Vamos a preparar la patata chafada. En este caso se cocina la patata en discos de unos 4 centímetros aproximadamente y se acompñada de sal, una hojita de laurel y aceite de oliva virgen extra. Cuando la patata esté blanda se saca y se aplasta con una cuchara para que tenga como una especie de textura de puré.

Por último se saca el bacalao de la bolsa de vacío después de haberlo cocinado al baño María o a baja temperatura y se pone dentro del horno para que termine de cocinarse.Con el aceite que quedó dentro de la bolsa de vacío empezamos a batir con un colador fino y haciendo movimientos circulares hasta que el mismo aceite espese.

A continuación, se coloca el puré de la patata chafada en un plato, se pone el bacalao encima y se baña con ese mismo aceite en forma de pil-pil. Luego se le pone un hilo fino de pimentón, que puede ser de la Vera, y terminamos añadiendo un poco de sal del Himalaya o sal gorda.