Arroz meloso

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes:

Media cebolla

Dos dientes de ajo

Medio pimiento verde picado fino

Tres cucharadas soperas de tomate rallado

400 g de arroz redondo

1 litro de caldo de pescado más el agua que suelten los berberechos

750 g de chipirones de la ría

500 g de berberechos de la ría • Sal

Aceite de oliva virgen extra

1. En una olla tapada y a fuego fuerte, abrimos los berberechos dejándolos 3 minutos.

2. Ponemos en un cazo el caldo y el agua que han soltado los berberechos y calentamos a fuego medio. 3.

Cortamos los chipirones en rodajas y sacamos los berberechos de sus conchas.

4. En una olla baja vertemos un chorro de aceite de oliva virgen extra, marcamos los chipirones a fuego fuerte los reservamos.

5. Sofreímos la cebolla, el ajo y el pimiento (cortados en brunoise fino) hasta que estén bien pochados, añadimos los chipirones reservados, el tomate, un chorrito de agua y salamos al gusto, dejamos reducir a fuego medio (más o menos durante15 minutos)

6. Añadimos el arroz y lo nacaramos un par de minutos.

7. Agregamos el caldo caliente y cocemos a fuego medio alto durante otros 15 minutos.

8. Retiramos del fuego, añadimos los berberechos y tapamos durante 5 minutos para que repose y servimos.

Consejo: Cuando lleve hirviendo cuatro minutos probamos el punto de sal, teniendo en cuenta que este siempre sube un poco con la evaporación.