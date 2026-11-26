Receta | Corazones de merluza a la americana, de Ignacio Nistal
Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.
Ingredientes:
- Medio kilo de corazones de merluza
- 200 g de berberechos • 200 g de mejillones
- 400 g de gambones
- 250 g de cebolla
- 3 dientes de ajo
- Perejil
- Aceite de oliva
- Medio litro de caldo de pescado
- 400 g de tomate frito
- Un chorrito de vino godello
- Dos hojas de laurel
- Sal
Elaboración:
Primero sellamos en una sartén los corazones de merluza y los retiramos del fuego para reservar. A continuación, cortamos fina la cebolla y los ajos y los freímos juntos. Cogemos los gambones, les retiramos las cabezas y los reservamos. A las cabezas vamos a sacarles su jugo aplastándolas en la misma sartén.
Añadimos el tomate frito y el perejil y rehogamos todo con vino blanco y el caldo de pescado.
Cocinamos durante doce minutos y pasamos por la batidora para hacer la salsa muy fina. Ponemos esta salsa en una cazuela y añadimos los berberechos y los mejillones hasta que abran.
Finalmente, añadimos la merluza y los gambones que teníamos reservados y cocinamos todo durante cinco minutos.
Esta receta también puede hacerse en la Thermomix.