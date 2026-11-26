Corazones de merluza a la americana, de Ignacio Nistal

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes:

Medio kilo de corazones de merluza

200 g de berberechos • 200 g de mejillones

400 g de gambones

250 g de cebolla

3 dientes de ajo

Perejil

Aceite de oliva

Medio litro de caldo de pescado

400 g de tomate frito

Un chorrito de vino godello

Dos hojas de laurel

Sal

Elaboración:

Primero sellamos en una sartén los corazones de merluza y los retiramos del fuego para reservar. A continuación, cortamos fina la cebolla y los ajos y los freímos juntos. Cogemos los gambones, les retiramos las cabezas y los reservamos. A las cabezas vamos a sacarles su jugo aplastándolas en la misma sartén.

Añadimos el tomate frito y el perejil y rehogamos todo con vino blanco y el caldo de pescado.

Cocinamos durante doce minutos y pasamos por la batidora para hacer la salsa muy fina. Ponemos esta salsa en una cazuela y añadimos los berberechos y los mejillones hasta que abran.

Finalmente, añadimos la merluza y los gambones que teníamos reservados y cocinamos todo durante cinco minutos.

Esta receta también puede hacerse en la Thermomix.