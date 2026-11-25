Rodaballo salvaje a la brasa, crema templada de patata y tinta de chipirón reducida

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes:

Un rodaballo

Un pimiento rojo

Un pimiento verde

Dos dientes de ajo

Dos cebollas

200 ml de caldo de pescado

Una cucharada o un sobre de tinta de sepia

Maicena

Aceite de oliva virgen extra

Sal gorda

Patatas

50 gramos de mantequilla

100 ml de nata

Cortamos muy finos los pimientos, el ajo y las cebollas y lo ponemos todo a pochar. Cuando esté completamente pochado, introducimos 200 ml de caldo de pescado. Cuando esté hirviendo lo retiramos del fuego y lo trituramos. Agregamos una cucharada de tinta de sepia o un sobrecito y dejamos hasta que llegue a ebullición. Volvemos a triturar y cuando se mezcle bien la salsa la vamos a texturizar con maicena: utilizamos parte de la salsa en frío y la mezclamos con la maicena y luego se la introducimos de nuevo cuando la salsa esté caliente.

Colocamos el rodaballo en una bandeja de horno y lo cocinamos a 180º durante unos seis minutos con aceite de oliva y sal gorda.

Para el cremoso de patata vamos chafarla y le vamos a introducir 50 gramos de mantequilla y 100 ml de nata. Mezclamos bien y en el calor ponemos de base el cremoso de patata luego colocamos el rodaballo por encima y hacemos un cordón con la salsa alrededor.