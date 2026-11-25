El cocinero Manuel Costiña con los productos de los que va hablar Mayte Ojea

El próximo miércoles 9 de diciembre, a las 21:30h, Canal Cocina estrena una nueva entrega de uno de sus programas con más éxito, ‘Pasión por el marisco’, conducido por el reconocido chef gallego Manuel Costiña, galardonado con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol. El coruñés se embarca en un viaje por Galicia para continuar desvelando los secretos mejor guardados de algunos de los productos más codiciados en Navidad.

Costiña invita al espectador a descubrir el universo de los mariscos gallegos desde dos prismas complementarios: las manos de quienes los extraen y el saber de aquellos que han aprendido a transformar la materia prima en gastronomía.

El cocinero recorre casas de comida y lugares de gran tradición marítima, como Finca Casa Barqueiro, en Negreira, Pepe do Coxo, restaurante ubicado en la localidad de O Freixo y O Semáforo en el Faro de Finisterre.

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Además, el chef descubre su receta de almejas en salsa verde, perfeccionada tras generaciones de oficio, y elabora otros platos con productos característicos de su tierra, como las zamburiñas glaseadas al azafrán con cítricos de mariscos, las navajas en escabeche asiático o la ostra gallega.

Con raíces profundamente ligadas a Galicia y un vínculo natural con la cocina atlántica, Manuel Costiña se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de España. Actualmente está al frente del restaurante familiar Retiro da Costiña, considerado una de las paradas imprescindibles del panorama culinario gallego.

"Es nuestro. Es español"

‘Pasión por el marisco’ pone el broche final a “Es nuestro. Es español”, el proyecto anual de Canal Cocina que durante todo 2026 ha puesto en valor la gastronomía nacional a través de más de 100 horas de programación con sello propio.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del canal con el producto local, la tradición culinaria y los productores españoles, consolidando su papel como prescriptor gastronómico y embajador de los sabores, recetas y costumbres que definen nuestra identidad.