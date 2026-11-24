Tabla Rías Baixas

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes

• 4 langostinos crujientes (langostinos con panko o pan rallado y huevo)

• pulpo á feira tradicional (pulpo, cachelos, sal y pimentón picante)

• zamburiñas a la plancha (zamburiñas, sal y aceite)

• salsa sweet chili: agua, azúcar, vinagre de sidra y pimientos rojos picantes

Elaboración

Desde el Caffeto de Cuatro Caminos (A Coruña) y La Novena de Oleiros proponen realizar en casa una tabla de diversas preparaciones con un toque moderno.

Así es como ellos presentan la que denominan ‘Tabla Rías Baixas’, en la que los protagonistas son los langostinos, el pulpo y las zamburiñas, pero acompañadas de un toque moderno de la mano de una salsa ‘sweet chili’. Así se compone una receta de langostinos crujientes acompañados de salsa sweet chili, pulpo á feira tradicional, y zamburiñas.

Empezamos preparando los productos del mar. Por un lado, pasamos los langostinos pelados por huevo y luego por el pan rallado o por panko (o cualquier tipo de rebozado al gusto). Sacudimos y freímos en abundante aceite hasta que estén crujientes.

El pulpo á feira se hace al estilo tradicional, cocinando en agua junto a sus cachelos y acompañándolo en el plato con aceite y pimentón picante.

Las zamburiñas se cocinan a la plancha con aceite de oliva hasta que estén doradas.

Todo ello se acompañada de una salsa sweet chili a base de sirope simple (agua y azúcar a partes iguales) con una cuarta parte de vinagre de sidra. Se saltean durante unos minutos tres pimientos rojos picantes y se agrega la base de sirope simple con vinagre hasta que genere una salsa homogénea.