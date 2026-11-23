Raxo de marraxo

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Para el marraxo:

• 180 - 200 g de lomo de marraxo (limpio, sin piel ni espinas)

• 2 cucharadas soperas de salsa yakiniku (puedes usarla ya preparada o hacerla casera)

• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Para el puré de patata cremoso:

• 150 g de patata

• 20 g de mantequilla (fría, cortada en dados)

• 30 ml de nata líquida para cocinar

• Sal al gusto

Para el emplatado:

• Cebollino fresco picado

• Escamas de cebolla deshidratada

• Huevas Tobiko

Elaboración

1. Prepara el puré de patata: Pela la patata, córtala en trozos medianos y cuécela en abundante agua con sal durante unos 15-20 minutos, hasta que esté muy tierna. Escúrrela bien y pásala por un pasapurés mientras aún esté caliente. Incorpora la mantequilla fría removiendo con energía hasta que se integre y quede brillante. Añade la nata templada poco a poco hasta lograr una crema muy fina y sedosa. Rectifica de sal y reserva caliente.

2. Corta el pescado: Trocea el lomo de marraxo en dados de bocado, de unos 2 centímetros (del tamaño habitual del raxo)

3. Saltea y glasea: Calienta una sartén a fuego fuerte con el aceite. Cuando esté bien caliente, añade los dados de marraxo y márcalos durante 1 minuto por cada lado para que queden dorados por fuera pero que muy jugosos por dentro. Baja el fuego, vierte la salsa yakiniku y saltea el conjunto durante unos 20-30 segundos hasta que la salsa reduzca ligeramente y envuelva bien cada trozo.

4. Emplata: Extiende una base alargada de puré de patata en el centro del plato. Coloca encima los dados de marraxo en línea y salsea con el jugo restante de la sartén. Termina coronando el pescado con el cebollino picado, las escamas de cebolla para dar un punto crujiente y las huevas tobiko.

El secreto: Para que el marraxo quede espectacular no hay que cocinarlo en exceso. Como es un pescado magro de carne firme, con marcarlo a fuego fuerte un par de minutos basta para que mantenga toda su jugosidad.