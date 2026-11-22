El pastel de hígado de rape con cigalas y espagueti de mar, de Pablo Gallego

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes

• 250 g de hígado de rape, desvenado y desangrado previamente en agua y leche, y salteado con 50 g de zanahoria y 50 g de puerro

• 300 g de huevo entero

• 200 g de salsa de tomate

• 115 g de nata culinaria

• Sal, pimienta y una cucharadita de mostaza

• 8 colas de cigala peladas

• 75 g de espagueti de mar en salazón. Pásalo por agua antes de usarlo

• Cobertura de algas: polvo de lechuga de mar y espirulina, y mantequilla empomada

• Mahonesa de wakame y erizos: 50 g de mahonesa suave, 25 g de wakame desalado y picado finamente, y 20 g de huevas de erizo de mar.

Elaboración

1. Unta cuatro moldes pequeños de loza con mantequilla y espolvoréalos con el polvo de algas. Recorta círculos de papel de horno del tamaño de los moldes, úntalos también con mantequilla y espolvoréalos con el polvo. Deja reposar un par de horas para que la mantequilla absorba las algas.

2. Tritura los ingredientes del pastel, salvo las cigalas y el espagueti de mar. Llena un tercio de cada molde con la mezcla. Coloca encima un poco de espagueti de mar y dos colas de cigala por molde. Termina de rellenar con la mezcla.

3. cubre los moldes con film alimentario. Cuece al vapor durante 35 minutos a 100 grados y después otros 35 minutos a vapor controlado a 78 grados.

4. Deja enfriar, desmolda y corta en seis gajos. Sirve con la mahonesa mezclada con el wakame y las huevas de erizo, y unas rebanadas de pan tostado.