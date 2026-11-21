Receta | El VACAlao de Pablo Caridad, de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro
El nombre lo dice todo: vaca y bacalao. Una brandada contemporánea que busca el contraste entre la grasa de vacuno y el pescado, con texturas frescas y crujientes
Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.
El nombre lo dice todo: vaca y bacalao. Una brandada contemporánea que busca el contraste entre la grasa de vacuno y el pescado, con texturas frescas y crujientes.
• 500 g de lomo de bacalao desalado
• 200 g de patata
• 2 dientes de ajo
• 80-100 ml de leche
• 40-50 g de grasa de vaca (sebo de vacuno o grasa de ternera de buena calidad)
• 200 g de apio
• 50 g de azúcar
• Zumo de ½ limón
• 1 bulbo de hinojo
• ½ cebolla
• 1 cucharadita de miso blanco (opcional)
• 2 cucharadas de harina de almendra
• Piel del bacalao
• Eneldo fresco
• Sal y pimienta
Elaboración
1. Cocina la patata hasta que esté tierna, pélala y reserva. Pocha el bacalao en leche a fuego muy suave 8-10 minutos. Reserva unas lascas enteras para el montaje.
2. Derrite la grasa de vaca a fuego bajo. Tritura el bacalao con la patata, la leche del pochado y la grasa de vaca fundida hasta obtener una brandada cremosa y untuosa. Sazona y reserva.
3. Corta el apio en brunoise fina y cocínalo a fuego lento con el azúcar y el zumo de limón hasta que quede confitado (20-25 minutos).
4. Sofríe el hinojo y la cebolla a fuego bajo. Añade el miso, la harina de almendra y un poco de aceite. Tritura hasta obtener una crema suave.
5. Seca bien la piel del bacalao, úntala con un poco de grasa de vaca o aceite y sal, y cocínala en el microondas o en el horno a 180 °C hasta que quede dorada y crujiente.
Montaje
Base de brandada, lascas de bacalao encima y termina con la mermelada de apio, la crema de hinojo, trocitos de piel crujiente y eneldo fresco. La grasa de vaca es el alma del plato: aporta profundidad y redondez al bacalao sin enmascararlo.