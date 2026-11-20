Rodaballo al horno con patata panadera

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes para seis personas

1 rodaballo de 1kg o 1.5 kg

6 patatas

1 cebolla

1 vaso de vino blanco

4 cucharadas de vinagre

3-4 dientes de ajo

2 guindillas secas

Sal

Aceite de oliva

Primero de todo precalentaremos el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Luego untaremos la bandeja del horno con un poco de aceite. Colocamos en el fondo de la fuente las patatas, peladas y cortadas en rodajas. Sobre la patata ponemos la cebolla cortada en juliana fina, vertemos el vino sobre las verduras, un poquitín de aceite salpimentamos al gusto. Metemos en el horno (que tendremos precalentado a 1810 grados con calor arriba y abajo) y horneamos 20-25 minutos.

Pasado ese tiempo, sacamos la fuente del horno y ponemos sobre las verduras el rodaballo. Echamos un poquitín de aceite sobre el pescado y volvemos a meter la bandeja en el horno durante unos 20 minutos.

Cuando haya pasado ese tiempo, sacamos la fuente del horno. Ponemos una sartén pequeña en el fuego y echamos 4 cucharadas de aceite de oliva. Echamos los dientes de ajo pelados y cortados en láminas finitas y las guindillas. Cocinamos unos segundos, hasta que los ajos se doren, y retiramos del fuego. Vertemos con precaución el vinagre y movemos la sartén unos segundos para ligar un poco esta salsa. Cuando haya espesado un poquitín lo vertemos sobre el rodaballo y listo.