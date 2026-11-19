Receta | Mejillones en vinagreta
Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.
Ingredientes para un picoteo para seis personas:
· Un kilo de mejillones
· Una cebolla
· Un pimiento rojo
· Un pimiento verde
· Un tomate
· Aceite de oliva virgen extra
· Vinagre de vino
· Sal y pimienta
Elaboración
Vamos a hacer una receta que puede ser perfecta para un entrante en alguna de las cenas o comidas de estas navidades, pero también se puede acudir a ella cuando haya un picoteo especial o incluso como plato único. Los protagonistas serán los mejillones, uno de los moluscos que mejor representan a las rías gallegas.
Para iniciar la receta hay que limpiar bien un kilo de mejillones y ponerlos en una cazuela (con la tapa puesta) para abrirlos. En más o menos cinco minutos deberían estar abiertos, los que queden cerrados hay que desecharlos.
A continuación, se quita una de las conchas de cada mejillón y se deja su carne en la otra, reservando el producto para que enfríe.
Vamos a hacer mientras la vinagreta. Empezamos picando muy bien la cebolla, los pimientos rojo y verde (también se pueden usar los amarillos) y el tomate.
En un bol los mezclamos con el aceite y el vinagre. La proporción será de tres partes de aceite por una de vinagre. En este caso, pondremos seis cucharadas de aceite de oliva y dos de vinagre de vino, pero la cantidad de líquido también va al gusto.
Salpimentamos y probamos hasta que esté como nos gusta y repartimos la vinagreta sobre los mejillones ya fríos.