Mejillones en vinagreta

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes para un picoteo para seis personas:

· Un kilo de mejillones

· Una cebolla

· Un pimiento rojo

· Un pimiento verde

· Un tomate

· Aceite de oliva virgen extra

· Vinagre de vino

· Sal y pimienta

Elaboración

Vamos a hacer una receta que puede ser perfecta para un entrante en alguna de las cenas o comidas de estas navidades, pero también se puede acudir a ella cuando haya un picoteo especial o incluso como plato único. Los protagonistas serán los mejillones, uno de los moluscos que mejor representan a las rías gallegas.

Para iniciar la receta hay que limpiar bien un kilo de mejillones y ponerlos en una cazuela (con la tapa puesta) para abrirlos. En más o menos cinco minutos deberían estar abiertos, los que queden cerrados hay que desecharlos.

A continuación, se quita una de las conchas de cada mejillón y se deja su carne en la otra, reservando el producto para que enfríe.

Vamos a hacer mientras la vinagreta. Empezamos picando muy bien la cebolla, los pimientos rojo y verde (también se pueden usar los amarillos) y el tomate.

En un bol los mezclamos con el aceite y el vinagre. La proporción será de tres partes de aceite por una de vinagre. En este caso, pondremos seis cucharadas de aceite de oliva y dos de vinagre de vino, pero la cantidad de líquido también va al gusto.

Salpimentamos y probamos hasta que esté como nos gusta y repartimos la vinagreta sobre los mejillones ya fríos.