Filete de meiga a la Meunière

Siempre es bueno, si es posible, servir en nuestra mesa platos que tengan como protagonista algún producto del mar: pescados, crustáceos, moluscos (bivalvos o cefalópodos), o algas comestibles. Y “siempre” significa todo el año y en cualquier momento. Pero, si cabe, la Navidad es la época más especial.

Ingredientes para dos personas:

· Dos filetes de meiga (también llamado gallo o rapante)

· 40 gramos de harina de trigo

· 40 gramos de mantequilla

· Medio limón

· 10 ml de aceite de oliva

· Una cucharada de perejil

· Un diente de ajo

· Sal y pimienta

Elaboración

La cocina a la Meunière se refiere a un método de cocinado caracterizado por hacer una fritura en mantequilla de un pescado que previamente ha pasado por harina. Se trata de una técnica que favorece a muchos platos, pero en particular esta vez nos decantamos por la meiga, también llamada en muchos lugares de Galicia rapante o gallo.

En primer lugar cogemos dos filetes de meiga y los salpimentamos por ambos lados. A continuación, los pasamos por harina, teniendo cuidado de sacudir el exceso. A continuación, se calienta en una sartén el aceite mezclado con la mantequilla, aproximadamente 10 ml de aceite de oliva y unos 20 gramos de mantequilla, sin dejar que se quemen.

Se echan los filetes de meiga en la sartén unos dos o tres minutos por cada lado, hasta que estén dorados, y los retiramos.

En la misma sartén en la que hicimos el pescado añadimos otros 20 gramos de mantequilla y el zumo de medio limón. Se agrega un diente de ajo bien picado y una cucharada de perejil picado, mejor si es fresco. Se cocina, sin dejar que se dore demasiado, y se quita la salsa del fuego.

Para finalizar, se echa la salsa sobre las meigas ya cocinadas y se acompaña de unas patatas cocidas. Y a disfrutar de un plato bien fácil y delicioso.