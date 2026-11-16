Yenzo’s | Cocina casera, desayuno premium y cóctel de autora en un lounge total

Inés Arboleya, durante la inauguración de Yenzo’s Javier Alborés

Abrir un negocio hostelero en el entorno de la plaza de Vigo es como salir a jugar en Champions League en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, es ahí donde se consagran los grandes, e Inés Arboleya no ha llegado a Federico Tapia 55 para medianías. Solamente así se entiende la ambiciosa propuesta que la empresaria ha asumido con Yenzo’s, un lounge que podría definirse como bar total. O, para que lo entienda el vecino al uso, un establecimiento que a cualquier hora es capaz de dar lo mejor de sí.

Porque Yenzo’s no falla y tiene una propuesta para cada hora del día: se propone asomar la cabeza entre los mejores desayunos con una repostería fresca, casera y a un precio ajustado, además de una tortilla que genera antojo y necesidad de repetir entre quienes la prueban.

También es un espacio para el picoteo, los eventos y la primera copa. Por otra parte, también ofrece coctelería de autor y profesional, lo que sitúa a Yenzo’s como uno de los establecimientos más completos de un entorno de por sí con una importante oferta.

La oferta de Yenzo’s empieza en el desayuno Javier Alborés

Sin embargo, todo eso serían simplemente buenas palabras sin el factor humano, una asignatura en la que Inés Arboleya ha sacado matrícula de honor en sus 30 años de trayectoria y que piensa aplicar a cada café, copa o ración para compartir. Ella misma se ha puesto como regla el dar la bienvenida a los clientes con un “buenos días” y entablar una conversación humana. Conocer para que, a la segunda visita, no haga falta ni preguntar el “¿qué desea?”. Se trata, por lo tanto, de un puente entre la necesaria modernización y la hostelería de toda la vida, esa en la que, en otros casos, el trato humano cede en pos del postureo. Ojo, que no quiere decir que Yenzo’s no sea un sitio instagrameable. Lo es, y mucho: desde los motivos dorados y espejos de inspiración barroca a los sofás donde uno se puede sentir el rey por un día. Y seguramente a alguno de los desayunos podría bautizársele como el desayuno de los reyes.

Y cuando empiece a salir el sol Yenzo’s brillará con luz propia, ya que será entonces cuando su amplia terraza en pleno Federico Tapia funcione a pleno rendimiento. Mientras tanto, la propiedad ofrece sus casi 200 metros cuadrados para eventos de todo tipo ante la avalancha de actos de Navidad. Es posible reservar tanto pequeños grupos como grandes cenas, siempre sin perder el carácter casero que se convertirá en seña de identidad de la casa.

Degustación

Un ejemplo de lo que se puede disfrutar es la inauguración del pasado 5 de noviembre, cuando cientos de personas acabaron las existencias de comida en un tiempo récord, y muchas de ellas se interesaron por quién estaba al frente de la cocina. La tortilla y las tostas fueron objeto de conversación durante todo ese acto inaugural. Y también para los clientes de los siguientes días.

Quienes conozcan a la propietaria, Inés Arboleya, saben que además de un buen desayuno, picoteo o cóctel es muy posible que salgan del local con su hostelera de cabecera a partir de entonces. Así es la ambiciosa apuesta de Yenzo’s, un espacio que ha llegado para hacerse un hueco entre los grandes establecimientos del centro de la ciudad, pero que sabe que a la más grande la tiene gestionando un espacio que supone un paso adelante en una larga y exitosa trayectoria.