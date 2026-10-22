Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

A Coruña suma 13 candidaturas aos II Premios da Cociña Galega

Os establecementos finalistas da zona competirán por recoñecementos ás mellores elaboracións da gastronomía tradicional galega

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 13:11
Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes
Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A cidade da Coruña estará presente nos II Premios da Cociña Galega con 13 candidaturas, entre as 57 que compiten na segunda edición destes galardóns, organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Os premios recoñecerán os establecementos e profesionais que destacan na elaboración de receitas tradicionais e na conservación dunha das principais expresións do patrimonio cultural de Galicia.

Os finalistas da cidade da Coruña

Os establecementos seleccionados nesta área e as categorías nas que compiten son os seguintes:

      Receita de mariscos crustáceos: A Mundiña.

      Pescada: A Mundiña e Nado.

      Salpicón de marisco: A Mundiña.

      Vacún galego: Asador Gonzaba.

      Caldeirada de peixe: Salitre e A Mundiña.

      Lura: Comarea.

      Empanada galega: Empanada Viaxeira e Bido.

      Receita de xoubas, sardiña ou parocha: Millo.

      Raxo de porco: Secreto e Raxaría As Neves.

A selección destes II Premios da Cociña Galega abrangue 19 categorías dedicadas a elaboracións emblemáticas da cociña galega, desde os mariscos e os peixes ata as carnes, os pratos de culler, as empanadas e as sobremesas. A iniciativa busca dar visibilidade aos establecementos que preservan receitas transmitidas entre xeracións e que contribúen a manter viva a identidade culinaria de Galicia.

A gala de entrega celebrarase o próximo 26 de outubro no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, nun encontro que reunirá representantes do sector gastronómico e hostaleiro galego.

A tradición gastronómica como patrimonio colectivo

Os Premios da Cociña Galega reivindican o papel das casas de comidas, tabernas e restaurantes que conservan receitas, técnicas e sabores ligados á memoria colectiva. A iniciativa pretende tamén recoñecer o traballo dos profesionais que manteñen viva esta tradición e favorecer a súa continuidade entre as novas xeracións.

Esta segunda edición coincide cun ano especialmente significativo para a Asociación Amigos da Cociña Galega, fundada en 1976, que celebra o seu 50 aniversario na defensa e promoción da gastronomía tradicional.

Apoios institucionais, patrocinadores e colaboradores

Os II Premios da Cociña Galega están organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Contan coa colaboración institucional da Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, a Deputación da Coruña, a través de A Paisaxe que Sabe, e o Concello de Santiago de Compostela.

Cervezas 1906 participa como patrocinador ouro; Solthermic e Bico de Xeado, como patrocinadores prata; e Ternera Gallega, Paco & Lola, Aceiroga, Vinagres do Ribeiro e Alda Hotels, como patrocinadores bronce.

A iniciativa conta tamén coa colaboración de Pilgrim, Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Costa da Morte Turismo, Colectivo de Gastronomía da Mariña, Cociñeiros Lugo, Empanada Viaxeira, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Hostelería de Galicia, AGASU, Escuela de Hostelería y Turismo de Ourense, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Carlos Oroza, Galicia Calidade, INORDE, CEO, Clúster Alimentario de Galicia, Iuni, ReiZentolo, Tac, Fressco, Placein, Diesemm, Miraveo, Clúster Turismo de Galicia, Macarfi e López Casanegra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña, tras los altercados después de un acto de Vox: "Se da alas a la ultraderecha"
EP
Foto de familia de premiados y autoridades en la primera edición de los Premios da Cociña Galega, reunidos en el Auditorio de Galicia durante la gala celebrada este lunes

A Coruña suma 13 candidaturas aos II Premios da Cociña Galega
Redacción
La tortilla de Bar Galicia, ganadora por quinta vez del premio “popular” en la Semana de la Tortilla

La tortilla de Bar Galicia, ganadora por quinta vez del premio “popular” en la Semana de la Tortilla
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Tres personas aceptan cuatro años de prisión por robo y detención ilegal en una vivienda de Sada
EP