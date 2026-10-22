A Coruña suma 13 candidaturas aos II Premios da Cociña Galega
Os establecementos finalistas da zona competirán por recoñecementos ás mellores elaboracións da gastronomía tradicional galega
A cidade da Coruña estará presente nos II Premios da Cociña Galega con 13 candidaturas, entre as 57 que compiten na segunda edición destes galardóns, organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Os premios recoñecerán os establecementos e profesionais que destacan na elaboración de receitas tradicionais e na conservación dunha das principais expresións do patrimonio cultural de Galicia.
Os finalistas da cidade da Coruña
Os establecementos seleccionados nesta área e as categorías nas que compiten son os seguintes:
● Receita de mariscos crustáceos: A Mundiña.
● Pescada: A Mundiña e Nado.
● Salpicón de marisco: A Mundiña.
● Vacún galego: Asador Gonzaba.
● Caldeirada de peixe: Salitre e A Mundiña.
● Lura: Comarea.
● Empanada galega: Empanada Viaxeira e Bido.
● Receita de xoubas, sardiña ou parocha: Millo.
● Raxo de porco: Secreto e Raxaría As Neves.
A selección destes II Premios da Cociña Galega abrangue 19 categorías dedicadas a elaboracións emblemáticas da cociña galega, desde os mariscos e os peixes ata as carnes, os pratos de culler, as empanadas e as sobremesas. A iniciativa busca dar visibilidade aos establecementos que preservan receitas transmitidas entre xeracións e que contribúen a manter viva a identidade culinaria de Galicia.
A gala de entrega celebrarase o próximo 26 de outubro no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, nun encontro que reunirá representantes do sector gastronómico e hostaleiro galego.
A tradición gastronómica como patrimonio colectivo
Os Premios da Cociña Galega reivindican o papel das casas de comidas, tabernas e restaurantes que conservan receitas, técnicas e sabores ligados á memoria colectiva. A iniciativa pretende tamén recoñecer o traballo dos profesionais que manteñen viva esta tradición e favorecer a súa continuidade entre as novas xeracións.
Esta segunda edición coincide cun ano especialmente significativo para a Asociación Amigos da Cociña Galega, fundada en 1976, que celebra o seu 50 aniversario na defensa e promoción da gastronomía tradicional.
Apoios institucionais, patrocinadores e colaboradores
Os II Premios da Cociña Galega están organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Contan coa colaboración institucional da Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, a Deputación da Coruña, a través de A Paisaxe que Sabe, e o Concello de Santiago de Compostela.
Cervezas 1906 participa como patrocinador ouro; Solthermic e Bico de Xeado, como patrocinadores prata; e Ternera Gallega, Paco & Lola, Aceiroga, Vinagres do Ribeiro e Alda Hotels, como patrocinadores bronce.
A iniciativa conta tamén coa colaboración de Pilgrim, Coruña Cociña, Vigo Gastronómico, Cociña Ourense, Costa da Morte Turismo, Colectivo de Gastronomía da Mariña, Cociñeiros Lugo, Empanada Viaxeira, Slow Food Compostela, Hostalaría.gal, Hostelería de Galicia, AGASU, Escuela de Hostelería y Turismo de Ourense, Centro Superior de Hostelería de Galicia, Carlos Oroza, Galicia Calidade, INORDE, CEO, Clúster Alimentario de Galicia, Iuni, ReiZentolo, Tac, Fressco, Placein, Diesemm, Miraveo, Clúster Turismo de Galicia, Macarfi e López Casanegra.