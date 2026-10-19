Mahou, cuarta marca de cerveza más fuerte del mundo y única española en el Top 10 global

Cerveza Mahou Mahou

Mahou ha sido reconocida como la cuarta cerveza más fuerte del mundo en el ranking Brand Finance Alcoholic Drinks 2026 elaborado por Brand Finance, una de las principales consultoras internacionales especializadas en la valoración y fortaleza de marcas. Mahou entra así en el Top 10 como única marca de cerveza española presente en esta clasificación. Con una puntuación de 90,8 sobre 100 en el Brand Strength Index (BSI), la marca se consolida como uno de los activos más sólidos del sector cervecero a nivel internacional.

Este hito da continuidad al reconocimiento obtenido por Mahou en 2025, cuando Brand Finance la situó como la marca más fuerte de España en su informe Brand Finance Spain 100. Un año después, Mahou continua con esa solidez de marca en el escenario internacional, demostrando que su vínculo con el consumidor y su forma de entender la cerveza trascienden el mercado nacional.

La puntuación del BSI de Brand Finance se calcula a partir de distintos indicadores, como la inversión en marketing, la percepción y el vínculo que las marcas generan con sus públicos, así como su capacidad para construir confianza y reconocimiento entre consumidores, clientes, empleados, socios y distribuidores. También analiza cómo esa fortaleza se traduce en resultados de negocio. En la práctica, una puntuación elevada indica que la marca cuenta con una posición competitiva sólida, capaz de impulsar la preferencia y la fidelidad.

“Este reconocimiento pone en valor el trabajo sostenido de Mahou por construir una marca relevante, cercana y conectada con los consumidores. Nuestra identidad Cinco de Cinco refleja una forma de hacer cerveza basada en la excelencia, que ha sido clave para consolidar un posicionamiento sólido generando preferencia y fidelidad. Alcanzar esta posición confirma la fortaleza de

Mahou y consolida su liderazgo y competitividad en el escenario internacional, reforzando su capacidad para generar valor y seguir creciendo como referente global”, señala Ignacio Cormenzana, director de Marketing de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel.

Excelencia, calidad e innovación como fundamentos de liderazgo

La fortaleza de Mahou se apoya en su experiencia cervecera y en su capacidad para seguir evolucionando. Su icónica caña, uno de los símbolos más reconocibles de la marca, resume ese cuidado por el producto y por cada detalle. A partir de ahí, Mahou continúa innovando para adaptarse a nuevas tendencias y formas de consumo, como demuestra el reciente lanzamiento de Mahou 0,0 Rubia, que amplía su propuesta manteniendo la calidad y el sabor que la caracterizan.

El reconocimiento de Brand Finance acredita una fortaleza de marca que se traduce en resultados de negocio, al reflejar la capacidad de Mahou para generar preferencia, fidelidad y valor. Con este hito, la marca reafirma su liderazgo en el mercado cervecero español y consolida su posición entre las enseñas más fuertes y competitivas del mundo, reforzando su proyección internacional como uno de los grandes referentes globales del sector.