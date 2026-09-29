El restaurante a 25 minutos de A Coruña que lleva abierto desde 1911 y tiene Solete de la Guía Repsol

Plato de huevos fritos con jamón Cedida

A 25 minutos de A Coruña, en la aldea de Chao del municipio de Miño, un local familiar lleva sirviendo comida casera desde 1911, más de un siglo antes de que la Guía Repsol lo reconociera como uno de sus Soletes, la distinción que la guía reserva a los establecimientos con mejor relación entre calidad y precio del país. Pura Manteca es hoy uno de los pocos restaurantes de la comarca que puede presumir de las dos cosas a la vez, tradición centenaria y sello externo reciente.

El plato que ha hecho famoso al local

La especialidad de la casa es el jamón "vuelta y vuelta" con huevos fritos y patatas, un plato sencillo en apariencia pero que exige un punto exacto de cocción para que el jamón quede jugoso sin llegar a secarse. Junto a él, la carta mantiene otros clásicos de cocina tradicional gallega que llevan décadas sin cambiar: almejas a la marinera, callos y ternera asada, todos ellos preparados con las recetas que se han ido transmitiendo dentro de la propia familia.

Qué es un Solete y por qué importa

La Guía Repsol distingue entre los soles, su máxima categoría gastronómica, y los soletes, pensados para reconocer locales informales con una relación calidad-precio especialmente buena, sin la formalidad ni los precios de un restaurante de alta cocina. En la comarca de A Coruña, el reconocimiento se ha concedido también a establecimientos de Cambre, Betanzos, Culleredo y Oleiros, lo que confirma que la zona tiene un tejido de hostelería tradicional que la propia guía ha empezado a poner en valor de forma sistemática en los últimos años.

Dónde está y cómo llegar

El restaurante se encuentra en Aldea Chao, dentro del municipio de Miño, a un paso de la ría de Betanzos, uno de los enclaves más tranquilos de la comarca para combinar la comida con un paseo posterior junto al agua. El acceso más directo desde A Coruña es por la AC-542 en dirección Betanzos y después hacia Miño, un trayecto que en coche particular no suele superar los 25 minutos fuera de las horas de más tráfico.

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Qué conviene saber antes de ir

Al tratarse de un negocio familiar con más de un siglo de historia, la disponibilidad de mesas en fin de semana suele ser limitada, así que conviene llamar con antelación para reservar, sobre todo si se quiere degustar el jamón "vuelta y vuelta" que ha hecho popular al local en las últimas temporadas. Los precios se mantienen dentro de la franja moderada que caracteriza a los establecimientos con Solete, lejos de los importes de un restaurante con estrella, y la ración es generosa, pensada para comer bien sin necesidad de encargar varios platos.

Para quien busca un plan de mediodía cerca de A Coruña que combine gastronomía tradicional con un entorno tranquilo junto a la ría, Pura Manteca es una de las paradas que sigue funcionando igual que hace un siglo, con la novedad de que ahora tiene el reconocimiento de una de las guías gastronómicas más consultadas de España.

El propio municipio de Miño se presta a alargar la visita: su playa y su paseo junto a la ría son un complemento habitual para quien acude a comer y no tiene prisa por volver, sobre todo en un día soleado de finales de septiembre, cuando el tramo de costa todavía se puede disfrutar sin el bullicio de las semanas centrales del verano.