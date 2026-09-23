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Gastroideal

'Una cata con mucha miga' con Miguel Beade en El Corte Inglés 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/09/2026 16:32
Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes
Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes
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El Corte Inglés de A Coruña acogerá en octubre la propuesta “Una cata con mucha miga” de la mano del reconocido panadero carralés Miguel Beade Nogueira, una de las figuras más destacadas del sector en España. Una experiencia dirigida a descubrir los matices, aromas, texturas y sabores del pan artesano con el maestro panadero de Panadería Mercedes (Carral).

Miguel Beade acaba de recibir en Bilbao su tercera estrella dentro del certamen 50 Panaderos Top de España 2026. Quinta generación de una familia dedicada al oficio, ya había obtenido este galardón en las ediciones de 2022 y 2024. Su vinculación con la panadería se remonta a principios del siglo XX, cuando sus antepasados elaboraban pan en los obradores comunitarios de Carral.

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes

El panadero carralés Miguel Beade recibe en Bilbao su tercera estrella

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Aquella tradición familiar evolucionó hasta convertirse en Panadería Mercedes, fundada en 1945, hoy reconocida por la calidad de sus productos y por su firme apuesta por las fermentaciones lentas y los procesos artesanales.

La cata 

Durante la cata, que se celebrará el jueves 15 de octubre a las 19.00 horas, los asistentes podrán degustar una selección de elaboraciones que reflejan tanto la tradición panadera gallega como la innovación y creatividad que caracterizan el trabajo de Beade. 

Pan de curry con pasas y nueces, pan de chocolate con nueces, pan de aceitunas y nueces, brioche francés y dos versiones del tradicional pan gallego: una elaborada con masa madre y otra con levadura, que permitirán apreciar las diferencias entre ambos procesos de fermentación.

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes

La panadería Mercedes de Carral logra otra estrella en el concurso 50 Panaderos Top de España

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Además, el panadero compartirá con los asistentes su visión del oficio, los secretos de la elaboración artesanal y la importancia de trabajar con materias primas de calidad y tiempos de fermentación adecuados para obtener panes con personalidad propia.

Las inscripciones se abren este jueves 24 de septiembre, en el correo: eventosacoruna@elcorteingles.es

La participación es gratuita y las plazas son limitadas.

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