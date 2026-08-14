La ginebra Vánagandr (Hijos de Rivera) logra el oro en el International Spirits Challenge 

Enrique Pena, en la destilería de A Telva (Cambre) | Javier Alborés Javier Alborés

La marca Vánagandr, integrada en Hijos de Rivera (empresa con sede en A Coruña) se sitúa entre las ginebras más reconocidas a nivel internacional tras conseguir una medalla de oro en la categoría Gin, London Dry Gin del International Spirits Challenge 2026, uno de los certámenes de referencia del sector de las bebidas espirituosas.

Este nuevo oro se suma a los reconocimientos obtenidos por Vánagandr en anteriores ediciones del certamen, donde fue distinguida como mejor ginebra del mundo en 2024 y obtuvo un doble oro en 2025. "El nuevo galardón refuerza la trayectoria internacional de la ginebra de Corporación Hijos de Rivera", afirma la compañía presidida por Ignacio Rivera.

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El International Spirits Challenge cuenta con un proceso de evaluación basado en catas a ciegas, en las que cada referencia es valorada dentro de su categoría, región y estilo. En la edición de 2026, las muestras han sido evaluadas por un panel formado por más de 80 profesionales de la industria durante tres semanas de valoración. El certamen, que celebra su 31ª edición, reúne cada año miles de referencias procedentes de más de 70 países.

Enrique Pena, maestro destilador de Vánagandr, señala que “este nuevo reconocimiento" supone "una enorme satisfacción" porque confirma, un año más, "la calidad y la consistencia de Vánagandr".

"Desde su origen se ha trabajado con una filosofía muy clara, basada en el cuidado del producto y del proceso de elaboración, y que ese trabajo vuelva a ser reconocido por un jurado internacional supone un impulso para seguir avanzando en esa misma dirección”, afirma.

Vánagandr, una destilería ubicada en A Telva (Cambre), está especializada en ginebra, vodka y gin envejecida en barrica.El año pasado dio un paso de gigante al pasar a integrarse dentro de la estructura del gigante del sector que tiene su sede en A Coruña.

Su creador es Enrique Pena, un biólogo que durante años trabajó en el mundo de la consultoría y que en 2014 decidió emprender en el sector del alcohol.