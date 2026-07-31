Cervezas Alhambra y Viviana Grondona invitan a soltar la prisa este verano con un pack especial

Cubitera Alhambra diseñada por Viviana Grondona Cedida

Este verano, Cervezas Alhambra invita a disfrutar de los pequeños momentos sin prisa con una colaboración única junto a la artista y diseñadora visual Viviana Grondona. Un pack de edición especial que incluye una cubitera diseñada por la artista con ocho botellines de Alhambra Reserva 1925 MINI que reivindica el valor de detenerse, compartir y saborear cada instante.

Inspirada en el universo visual de Alhambra Reserva 1925, Grondona ha reinterpretado la identidad de la marca a través de su característico lenguaje artístico, marcado por la expresividad, los contrastes y una especial sensibilidad por el detalle. Su obra, que combina figuración y realismo desde una mirada muy personal, da forma a una pieza con gran personalidad, concebida para acompañar encuentros y celebraciones estivales.

Más allá de su funcionalidad, esta cubitera se convierte en un objeto de colección que invita a salir de la rueda de la prisa y a reconectar con una forma de disfrutar más consciente y auténtica.

La colaboración nace de una visión creativa compartida que conecta de forma natural la manera de entender la creación de Cervezas Alhambra con el trabajo de Viviana Grondona. La artista, que se encuentra actualmente en España, continúa desarrollando su universo artístico desde una perspectiva profundamente personal. Además, los próximos 24, 25 y 26 de julio inaugurará oficialmente su nuevo estudio en Madrid, un espacio abierto dedicado a su trabajo artístico y creativo donde quienes lo visiten podrán conocer de cerca su proceso de creación y las obras que conforman su imaginario visual.

Este pack de edición especial ya está disponible en la tienda online de Mahou San Miguel y en las principales cadenas de supermercados.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva más de 100 años creando, sin prisa, cervezas en las que el tiempo juega un papel fundamental para elaborar sus diferentes gamas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal en los que está presente la creación de autor como forma de expresión. Cervezas Alhambra cuenta con una amplia variedad de cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Citra IPA, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin y Las Numeradas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.com

Sobre Mahou San Miguel

Somos una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tenemos más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversificamos nuestro negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Nuestro portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, seguimos diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino, vermut, café o bebidas energéticas; y a través de nuestro rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a nuestra máxima de crecer haciendo crecer, promovemos el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos nuestra acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.