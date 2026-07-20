Mahou, una cerveza Cinco de Cinco que arrasa en los World Beer Challenge

Cerveza Mahou Cedida

World Beer Challenge, uno de los certámenes de mayor prestigio del panorama cervecero internacional, ha hecho público su listado anual de las cervezas más destacadas del mundo. En esta edición, Mahou firma uno de los resultados más sólidos del concurso, con un total de 12 medallas que reflejan la consistencia de su propuesta cervecera en distintas categorías, en un año en el que Mahou Cinco Estrellas se consolida como una de las mejores lagers del mundo consiguiendo oro como mejor Pale European Lager. Un reconocimiento que se suma a una trayectoria consolidada: desde 2018, Mahou es la gama cervecera española más premiada del mundo.

Por su lado, Mahou Reserva, uno de los lanzamientos más recientes de la compañía, confirma su apuesta por una experiencia más premium al alcanzar también la máxima distinción en la categoría Helles Bock.

Además, el jurado ha reconocido con medalla de oro a otras referencias clave de la gama como Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten, Mahou Cinco Estrellas Radler, Mahou Barrica Bourbon y Mahou Cinco Estrellas Sin Filtrar. A estos galardones se suman las medallas de plata obtenidas por Mahou 0,0 Tostada, Mahou Clásica, Mahou Cinco Estrellas Session IPA, Mahou Maestra Dunkel, Mahou Maestra Doble Lúpulo y Mahou Barrica Original configurando un palmarés amplio y coherente que refleja la consistencia de la marca a lo largo de distintos estilos y propuestas.

Estos galardones, entre los más prestigiosos de Europa, reafirman la excelencia de Mahou, con Mahou Cinco Estrellas alzándose con el Oro en su categoría

Este resultado internacional no es casual, sino la consecuencia de una forma de entender la cerveza que la marca ha desarrollado durante más de 135 años. Bajo la filosofía “Cinco de Cinco”, Mahou resume una apuesta basada en el compromiso con la calidad en cada ingrediente, el control de cada proceso y la búsqueda constante de la excelencia.

En este sentido, Ignacio Cormenzana, Marketing Director UN en Mahou San Miguel señala: “Este reconocimiento internacional pone en valor una forma

de hacer cerveza basada en la constancia. Cinco de Cinco no es solo un concepto, es una manera de trabajar que se refleja en cada una de nuestras cervezas y que nos permite seguir conectando con consumidores de todo el mundo desde la calidad y nuestra excelencia cinco estrellas”.

Con este resultado, Mahou se consolida como la gama cervecera española más premiada en el certamen, un reconocimiento que refuerza su capacidad para competir al más alto nivel internacional y seguir marcando el estándar de calidad dentro del sector.