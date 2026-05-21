Destilerías Ovalle, la firma gallega que triunfa en los International Spirits Challenge de Londres

Galicia se abre así paso como un nuevo territorio para el whisky de autor Cedida

Destilerías Ovalle 1888 ha sido galardonada con tres medallas en la categoría de World Whisky de los International Spirits Challenge (ISC) 2026, celebrados en Londres, han anunciado los propietarios de la firma gallega radicada en Las Rías Baixas que elabora sus whiskys de autor en barricas singulares.

Se trata de un importante respaldo internacional que valida el modelo artesanal de la familia Ovalle, heredera desde 1888 de una tradición de cuatro generaciones de destiladores, creadores de marcas como RUAVIEJA, líder en su sector y actualmente propiedad de la multinacional francesa Pernod Ricard.

Barricas de Destilerías Ovalle Cedida

“Estas medallas son el resultado de años de dedicación y de un respeto absoluto por el proceso artesanal que define a nuestra casa desde sus orígenes”, destaca Juan Ovalle, responsable de Innovación de la compañía. “Recibir tres medallas en una cata a ciegas en Londres confirma que nuestros whiskies no solo tienen historia, sino también la calidad necesaria para competir internacionalmente”, insiste, en referencia a un certamen que reúne cada año miles de referencias de más de 70 países y somete las muestras a un riguroso proceso de cata a ciegas realizado por expertos internacionales.

En un sector históricamente dominado por países como Escocia, Irlanda o más recientemente Japón, Galicia se abre así paso como un nuevo territorio para el whisky de autor.

Barricas de Castaño Gallego, Albariño y Ribera del Duero

El whisky Bateeiro, Medalla de Plata, se elabora en barricas de castaño gallego, mientras que Ovalle Ruby, también Plata, se elabora en barricas de Ribera del Duero y Ovalle Gold, Medalla de Bronce, en barricas de Albariño. Cada una de estas barricas aporta un perfil aromático distinto y da lugar a ediciones limitadas con personalidad propia. “Para la barrica de Albariño usamos whiskys de malta frescos para que se identifiquen los matices cítricos y florales. La barrica de Ribera del Duero destaca por aportar notas a frutas silvestres y taninos típico de esta barrica”, explica Juan Ovalle.

La barrica de castaño por su parte aporta a Bateeiro unos matices dulces, tostados, ahumados con un final salino.

Nace The Ovalle Reserve Whisky Society

Coincidiendo con esta nueva etapa, Destilerías Ovalle 1888 ha lanzado The Ovalle Reserve Whisky Society, una sociedad privada concebida para aficionados y coleccionistas que buscan acceder a ediciones exclusivas y barricas personalizadas.

La iniciativa ofrece distintos niveles de membresía que permiten adquirir desde botellas numeradas hasta disponer de barricas privadas elaboradas en castaño gallego o en barricas singulares procedentes de bodegas seleccionadas.

Whisky Bateeiro Cedida

“Más allá del producto, nuestro proyecto busca crear una comunidad alrededor de la cultura del whisky, el arte y la gastronomía, con experiencias privadas, catas y encuentros tanto en la destilería gallega como en Casa Ovalle, el espacio de la firma en Madrid”, destaca por su parte el presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos y Profesionales de Estados Unidos y socio de la destilería, José Manuel Brandariz.

En definitiva, se trata de whiskies con ADN gallego que compiten con las grandes tradiciones internacionales del sector, llevando el carácter atlántico y la herencia de esta gran saga de destiladores a una nueva generación de whiskys de autor.