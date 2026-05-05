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Gastroideal

Cafés Lúa y Lucía Freitas se unen para celebrar 37 años de historia con una edición limitada de bombones artesanos

La firma gallega de café conmemora su aniversario con una colaboración única junto a una de las grandes referentes de la alta cocina

Redacción
05/05/2026 10:57
Bombones Cafés Lúa y Lucía Freitas
Edición limitada de bombones artesanos de Cafés Lúa y Lucía Freitas
Cedida
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Hoy 5 de mayo, Cafés Lúa cumple 37 años. Más de tres décadas de trayectoria en las que la compañía gallega ha construido una manera propia de entender el café: artesanal, sostenible y con identidad. Un camino marcado por la evolución constante en un mercado en transformación, pero también por la fidelidad a unos valores claros: el respeto por el origen, la materia prima y el trabajo bien hecho.

Para celebrar este aniversario, Cafés Lúa presenta una propuesta muy especial: una edición limitada de bombones artesanos, creada en colaboración con Lucía Freitas, referente de la alta cocina gallega y una figura profundamente comprometida con los productores, el territorio y la cocina con propósito.

Dos trayectorias, una misma filosofía

Esta colaboración nace desde un lugar común: la forma de mirar el producto.

Cafés Lúa y Lucía Freitas comparten una visión basada en el respeto al origen, la sensibilidad por la materia prima y la búsqueda de la excelencia desde la artesanía.

El resultado es una propuesta que trasciende el producto para convertirse en un relato compartido: una forma de entender el café, la cocina y el oficio.

“Para nosotros, este lanzamiento es también una forma de dar las gracias. A quienes han estado desde el principio y a quienes se han ido sumando a lo largo del camino.”

Una colección donde café y chocolate dialogan

La edición está compuesta por una selección de quince bombones que exploran tres perfiles distintos, en los que el café de Cafés Lúa se integra con el chocolate desde el equilibrio y la sutileza.

Tal y como recoge el propio concepto del producto, “el café y el chocolate no se combinan, se entienden”. La colección se articula en torno a tres variedades:

  • Chocolate negro y café: intenso y profundo
  • Chocolate blanco, yuzu y café: fresco y sorprendente
  • Chocolate con leche, pistacho y café: suave y envolvente

Tres interpretaciones que responden a una misma idea: cada ingrediente encuentra su lugar.

Artesanía, origen y distribución

Fiel a la filosofía de ambas marcas, esta edición limitada pone el foco en el cuidado del proceso y la selección de ingredientes. El café utilizado en las elaboraciones es el blend ecológico de Cafés Lúa, eje central de la propuesta y reflejo de su compromiso con un café sostenible y con identidad.

El producto estará disponible en la tienda online y tostadero de Cafés Lúa, tiendas especializadas, Espazo Nature y en el Xardín - Terraza Costa Vella, espacio gestionado por la propia Lucía Freitas, reforzando así el vínculo entre producto, territorio y creadora.

Un aniversario que mira al futuro

Cumplir 37 años no es solo una cifra para Cafés Lúa. Es la confirmación de una trayectoria construida desde lo pequeño, desde lo cercano y desde la constancia.

Este lanzamiento simboliza ese recorrido, pero también abre una nueva etapa en la que la marca continúa explorando formatos, colaboraciones y maneras de acercar el café a nuevos territorios.

Porque, como defienden desde la casa: un café no es solo una bebida, es una forma de vivir

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