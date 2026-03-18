NØR Oyster Bar acoge un fin de semana gastronómico dedicado a las conservas con el influencer El Catalatas

NØR Oyster Bar

El próximo fin de semana, del 20 y 21 de marzo, el restaurante coruñés NØR Oyster Bar acogerá dos experiencias gastronómicas únicas, que contará con la presencia del divulgador El Catalatas, conocido por su labor de difusión de la cultura de las conservas en redes sociales.

Este influencer, cuyo nombre real es Carlos Álvaro, cuenta con más de 340 mil seguidores en la plataforma de Instagram.

El restaurante organiza dos eventos diferentes y complementarios, pensados tanto para quienes quieren iniciarse en el mundo de las conservas como para quienes desean profundizar en sus matices y particularidades.

La primera de las citas tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 19.00 horas con la Experiencia Anchoas, una masterclass centrada en uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía del norte. Durante la sesión, se realizará una degustación comparativa de anchoas procedentes de Santoña, Hondarribia, Lastres y L’Escala, analizando las diferencias entre métodos de salazón, zonas de origen y tiempos de curación.

La experiencia incluirá además una cata de cinco vinos —blancos, espumosos y un tinto sorpresa— y una dinámica denominada “el juego de los cinco sabores”, que permitirá descubrir cómo cambia el perfil gustativo de una misma anchoa al combinarla con elementos dulces, ácidos o umami.

El segundo evento tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 19.00 horas, con Latardeo, una propuesta que invita a realizar un viaje por algunas de las mejores conservas de España, explorando las historias, técnicas y productores que se esconden detrás de cada lata.

Ambas experiencias se celebrarán en NØR Oyster Bar, situado en Paseo de la Dársena, 6 (A Coruña), y tendrán un precio de 65 euros por persona.

Las plazas están limitadas a 15 asistentes por sesión y se asignarán por estricto orden de inscripción.

Las reservas pueden realizarse a través de WhatsApp en el teléfono 638 87 23 92.