Copacabana: la nueva dimensión de la palabra evento en un lugar inolvidable de A Coruña

Entrada de una pareja de novios en la celebración de su boda Cedida

Que los cuentos se hagan realidad no es cuestión de películas, sino de montarse la película lo mejor posible. Y es precisamente en eso, en eventos de cine (que no para el cine), en lo que se ha especializado uno de los establecimientos más icónicos de A Coruña. Grabado a fuego en el ADN de varias generaciones, el Copacabana forma parte de un álbum vital transversal, intergeneracional y en el que las palabras clave fueron durante mucho tiempo calamares, caballitos y meriendas.

Sin renunciar a una época, el nuevo Copacabana también quiere ser parte de otro tipo de álbumes, el de esos momentos que deben permanecer para siempre como los días más felices de una vida, y en el que todo debe salir a pedir de boca. Este nuevo ciclo puede calificarse de auténtico todoterreno y camaleónico, por la versatilidad para convertir el espacio de los jardines de Méndez Núñez en un referente de prebodas, cócteles de boda, cenas de empresa, congresos, comuniones, cumpleaños, bautizos o jubilaciones.

Boda en el Copacabana de A Coruña Cedida

En ese palmarés podría decirse que solamente falta una despedida de casados, aunque es una opción abierta y solamente falta quien de el paso.

En definitiva, no se trata de una cafetería, sino de una factoría de recuerdos en pleno centro de A Coruña y con las posibilidades infinitas que ofrece para personalizar cada detalle al gusto del auténtico protagonista de la cita: el marido, la esposa, el cumpleañero o el jubilado. O, simplemente, quien quiera darse un gustazo inolvidable con su cuadrilla.

Vaya por delante que el Copacabana es ante todo un referente de A Coruña y, por lo tanto, un sitio para eventos en Galicia. Es decir, la condición sine qua non no es únicamente que los invitados lo pasen bien, sino que coman ‘de lujo’.

Boda en el Copacabana de A Coruña Cedida

En ese sentido, el espacio multidisciplinar ofrece comida casera, elaborada y personalizada para cada cliente, hasta el punto que se antoja prácticamente imposible que haya dos menús iguales.

Respecto al volumen de la celebración en cuestión, también es menester no olvidar de dónde está y con qué condicionantes juega, aunque en una situación óptima puede hablarse de una gran versatilidad y espacio para el disfrute el interior y un diseño del espacio flexible y a gusto del demandante de evento. Por cierto, también existe una zona para fumadores especialmente habilitada.

Facilidades

Nos hemos referido al espacio histórico, en pleno corazón de A Coruña, y a la vinculación emocional para muchos que en su día fueron con su abuelo y que ahora celebran su propia jubilación en el mismo, pero renovado y actualizado, punto neurálgico.

También la versatilidad, las profesionalización en la atención, así como la atención al detalle. Pero es que otro factor diferencial del nuevo Copacabana es el hecho de que el final de la fiesta corre a cargo del cliente, que no tendrá que irse con la música a otra parte.

Boda en el Copacabana de A Coruña Cedida

Una vez la fiesta en cuestión da paso al baile es el cliente el que marca qué va a sonar. es el cliente el que elige qué se pone, cuándo y la significación de cada momento. Y, por si fuera poco, es posible jugar con la infinidad de facilidades de un espacio que ya fue capaz de marcar una vez a varias generaciones de coruñeses, y que ahora desea quedarse nuevamente para siempre en el corazón de muchos más.

Del evento de sus vidas al tardeo con padres, porque cada semana es también posible no olvidarse de la conciliación y pasarlo bien con una fiesta hecha a la medida de un público muy concreto.