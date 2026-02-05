La Mansión 1783: El imponente espacio de La Marina para desayunar, coctelear y bailar

El Salón Marina, para eventos, en la tercera planta Cedida

Si bien la hostelería se dirige hacia una especialización cada vez más especial, valga la redundancia, existen espacios que, tanto por su tamaño como por sus posibilidades, permiten a los clientes prácticamente pasar el día en ellos y atravesar situaciones, sensaciones y experiencias totalmente distintas entre sí. Es el caso de La Mansión 1783, uno de los espacios más singulares e imponentes del centro de la ciudad, y que desde hace años permite un servicio tan ecléctico que cualquier plan que uno pueda imaginar tiene cabida.

La terraza, una de las favoritas de los turistas

Lo logra a través de una propuesta diferenciada, podría decirse que hasta escalonada y marcada por la configuración del propio espacio en sí. Y es que La Mansión 1783 es, de por sí, un emplazamiento que podría encajarse en una guía turística, por ser una localización coetánea, por ejemplo, al nacimiento de los Estados Unidos de América (1776) o anterior a la Revolución Francesa (1789). La actual propiedad, encabezada por el también presidente de la asociación de hosteleros de La Marina, Alberto Boquete, asumió en 2017 un reto tan ambicioso como atractivo: llenar nuevamente de vida el espacio que ocupaba el restaurante La Marina y que se mantuvo sin actividad entre 1998 y 2019. Exacto. La Mansión 1783 nació después de dos años de intenso trabajo.

Una terraza y planta baja adoradas por los turistas

La planta baja, considerada cafetería y cervecería, abre de 10.00 de la mañana a medianoche y se caracteriza por una carta completa desayunos en la que destacan las tostadas y torrijas, entre otras muchas alternativas para realizar una primera comida del día muy completa. Sin embargo, la actividad no se para ahí, no descansa a media tarde y se mantiene hasta la primera copa de la noche.

Es habitual ver a numerosos cruceristas y turistas de todas las latitudes interesarse por el tapeo más coruñés, o algunos de los productos que han hecho mundialmente famosa la gastronomía local. Para los aficionados a los detalles, ofrece una sombrillas aislantes que permiten rebajar la incidencia de los decibelios de los clientes, así como regular la temperatura.

Speakeasy: un bar clandestino sacado de la ley seca

Subiendo hacia la primera planta nos adentramos en una película de cine negro, propia de los tiempos de Al Capone o Dillinger. Durante la ley seca americana, las licorerías sobrevivieron a base de espacios secretos, contraseñas y demás inventivas para sortear la presión gubernamental contra el consumo de alcohol. Hoy, aquella estética y concepto impregnan un lugar privilegiado, una atalaya de primer nivel desde la que divisar la gran postal de A Coruña.

El bar clandestino, al que se accede por detrás una puerta secreta, tiene más de 400 destilados, con un ambiente relajado y, según advierte la casa, “libre de reguetón”. Sofás, bancos y demás mobiliario vanguardista y retro al mismo tiempo crean una atmósfera que hay que vivir al menos una vez. Y si es con un cóctel de especialidad, mucho mejor.

Salón Marina y Salón Ático para eventos sociales

Durante todos estos años, los dos salones dedicados a eventos, en la tercera planta y el ático respectivamente, han acogido de todo en lo que a reuniones de empresa o eventos privados. Un espacio ecléctico en el que la imaginación pone el límite.

Y todo ello sin salir durante más de doce horas de uno de los espacios hosteleros más fotografiados de toda A Coruña.