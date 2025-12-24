Entre celebración y celebración: cómo resolvemos las cenas entre semana en Navidad

Burgo de Arias 'Inspiras mil recetas'

Con la llegada de la Navidad, las agendas se llenan de planes, reuniones y compromisos que hacen que el tiempo en casa sea más limitado. En este contexto, las cenas entre celebración y celebración se convierten en un pequeño reto diario: buscamos opciones rápidas, saludables y que no nos compliquen demasiado, pero que sigan siendo sabrosas y apetecibles.

Con el objetivo de conocer cómo se comportan los españoles a la hora de preparar las cenas entre semana, Burgo de Arias ha realizado un estudio que analiza si priorizamos lo saludable o lo práctico, si cocinamos en casa o recurrimos a otras opciones y qué tipo de recetas son las más habituales.

Los resultados reflejan que, incluso en una época marcada por celebraciones y comidas especiales, los españoles siguen apostando por cenas fáciles, rápidas y equilibradas entre semana. El 84% opta por platos sencillos como ensaladas, sándwiches o recetas ligeras que les permitan disfrutar de la Navidad sin renunciar a una alimentación saludable.

Además, el estudio revela que el tiempo dedicado a cocinar entre semana continúa reduciéndose, una tendencia que se acentúa durante estas fechas, cuando las obligaciones diarias conviven con compromisos sociales y familiares. Aun así, preparar la cena en casa sigue siendo el hábito más común, consolidándose como un momento de desconexión al final del día.

En cuanto a la forma de cocinar, el 75% de los españoles que utilizan la plancha la eligen como su opción preferida para las cenas entre semana. Una técnica rápida, cómoda y versátil que permite preparar platos equilibrados sin renunciar al sabor, algo especialmente valorado en una época donde el tiempo escasea.

Burgo de Arias, el aliado perfecto para las cenas de Navidad entre semana

En este contexto, Burgo de Arias se posiciona como el ingrediente ideal para las cenas entre semana también durante la Navidad. Su versatilidad permite incorporarlo fácilmente a recetas frías o calientes, dulces o saladas, adaptándose a cualquier momento y necesidad.

Aunque el queso fresco está muy presente en las cenas (lo consume el 87% de los españoles), solo un 32% lo ha probado a la plancha, una opción sencilla y sorprendente para salir de la rutina incluso en estas fechas. Una forma fácil de compartir platos sabrosos, ligeros y diferentes sin complicaciones.

Bajo esta premisa, Burgo de Arias presentó su nueva campaña “Inspiras mil recetas”, que invita a disfrutar de la cocina en cualquier época del año, demostrando que las recetas fáciles no tienen por qué ser aburridas.