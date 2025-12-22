Grosso lanza la 224 junto a Ángel Gómez Merino, una pizza que cumple un sueño

Ángel Gómez Merino junto a la 224 Bruno Roma

Esta Navidad GROSSO lanza La 224, su nueva pizza solidaria creada junto a Ángel Gómez Merino, el joven que está detrás del proyecto La Lista, un movimiento nacido tras la pérdida repentina de su hermana pequeña Paloma. Un homenaje convertido en propósito: vivir por los dos y cumplir sueños con impacto.

El 5 de octubre de 2021, Ángel recibió la noticia que ningún hermano mayor debería escuchar: su hermana pequeña, Paloma, falleció de forma repentina a los 23 años. De aquel golpe nació La Lista, un proyecto compuesto por 510 deseos que Ángel se ha propuesto cumplir antes de morir, uno por cada número que recuerda la fecha en que Paloma se fue, el 5/10. Una forma de honrarla, de vivir por los dos y de convertir el duelo en impulso. Una filosofía que conecta de lleno con el espíritu de GROSSO: vivir a fuego.

Entre esos deseos, el número 224 tenía un significado especial: “Aprender a hacer pizza”. Ese fue el punto de encuentro entre Ángel y GROSSO. No podía ser de otra manera: si se podía cumplir ese deseo, era juntos. Así nació La 224, una pizza que es mucho más que una receta. Es un recordatorio de que los sueños, tienen la capacidad de transformar historias.

Para cumplir este deseo, GROSSO llevó a Ángel a la cuna de la pizza, a Nápoles, donde aprendió todos los secretos de la auténtica tradición napolitana: la masa, los ingredientes, los hornos y el arte de los pizzaioli. Allí, además de convertirse en pizzaiolo por un día, creó su propia propuesta inspirada en su pizza favorita, la clásica Margherita.

La 224, la nueva Pizza Solidaria de GROSSO Bruno Roma

La receta de la 224 y su propósito solidario

Una pizza con base de tomate San Marzano, provola fresca ahumada, prosciutto cotto, aceitunas, tomate semiseco, un toque de orégano y albahaca. Un clásico que nunca falla, perfecto para representar la esencia de este punto de La Lista.

La 224 no solo rinde homenaje a Paloma y al proyecto de Ángel, sino que también tiene un propósito solidario. Por cada pizza consumida, 1€ irá directamente a la Fundación

Pequeño Deseo, que desde el año 2000 trabaja para cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves, ofreciéndoles un impulso emocional cuando más lo necesitan. Ángel colabora estrechamente con esta Fundación desde septiembre de 2025, conectando iniciativas y creando oportunidades para que más deseos puedan hacerse realidad. Su historia y compromiso encajan de manera natural con la misión de la Fundación y con su espíritu.

La 224 estará disponible desde hoy 22 de diciembre hasta el 25 de enero de 2026 en todos los locales con un precio de 15,90€ (17,90€ en GROSSO Senza Glutine) y 16,90€ en delivery en todos los canales (delivery propio, Glovo y Ubereats).

Una nueva pizza resultado de una historia con propósito

Una pizza que nació de un deseo, creció con un viaje y hoy se convierte en una invitación a vivir intensamente y a ayudar a quienes más lo necesitan. Un homenaje a Paloma, un paso más en La Lista de Ángel y un recordatorio de que, incluso a través de algo tan cotidiano como una pizza, se puede dejar huella.