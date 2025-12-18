Café Primera Línea: la historia de un emprendedor que llevó su pasión por el café a un proyecto que ya conquista A Coruña

Ramón Bardanca, propietario de Café Primera Línea, en la cafetería Piñas

Hay trayectorias que se construyen con tiempo, experiencia y un conocimiento profundo del oficio. La de Ramón Bardanca es una de ellas. Propietario de Café Primera Línea , Ramón lleva casi veinte años vinculado al sector del café, primero dentro del servicio técnico de una gran empresa de A Coruña y después como profesional independiente, siempre con la misma inquietud: aprender más y ofrecer un producto que marcase diferencia.

“Empecé como aprendiz de la mano de mi hermano, que era responsable del servicio técnico. Con los años fui queriendo saber más: de dónde vienen los cafés, cómo influyen los orígenes o los tostados…”, recuerda. Ese deseo de seguir creciendo lo llevó, en 2011, a crear su propia distribución bajo una gran multinacional. Y, más tarde, a registrar su propia marca: Primera Línea, que lanzó al mercado en enero de 2025.

Café gourmet, tostado fresco y una selección de orígenes cuidada

Hoy, Primera Línea ofrece una gama de cafés 100% arábica, elaborados con los mejores granos seleccionados en países como Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, entre otros. Todos ellos son cafés gourmet, diseñados para un público que valora el sabor, la suavidad y la calidad del producto. En definitiva, para los paladares más exquisitos.

“Son cafés pensados para disfrutar sin prisa, sabiendo que te van a sentar bien, porque el arábica tiene menos cafeína y permite apreciar mejor los matices”, explica Ramón. La marca trabaja con producciones pequeñas y rotación continua. “Nuestro café siempre está fresco. No se queda en almacén: rotamos todas las semanas. Eso marca muchísimo la diferencia”, añade.

Además del café en grano o en lata, Primera Línea ofrece otros derivados del café, así como maquinaria, distribución profesional y servicio técnico especializado, abarcando todos los ámbitos del sector, un aspecto que Ramón considera fundamental. “Nosotros somos una empresa pequeña, cercana, y cuidamos mucho todos los detalles”, destaca.

Una taza de café de Primera Línea

Cafetería Piñas: un clásico del barrio con aire renovado

En su camino, Ramón decidió dar otro paso: abrir una cafetería donde servir su propio café. Y lo hizo en un local muy especial: Piñas, en el número 5 de la Cuesta de la Palloza, en el barrio de Cuatro Caminos.

“Piñas ya existía desde los años 80 y la gente del barrio le tiene muchísimo cariño. Cuando empezamos a reformar el local, muchos vecinos nos pidieron que no cambiáramos el nombre”, explica. Y lo respetó.

Hoy, Piñas mantiene su identidad, pero con un aire renovado: imagen nueva, servicio cuidado y el café de Primera Línea como protagonista. “Es un sitio pequeñito, pero tiene algo especial. Quien entra por primera vez siempre se sorprende”, comenta Ramón.

Desde que abrió la cafetería, Ramón ha recibido comentarios inesperados: personas que decían no ser cafeteras ahora vuelven cada día. “Me pasa muchísimo. Hay gente que dice que no le gusta el café, lo prueba… y vuelve. Eso para mí es lo más gratificante”, comenta.

Su recomendación es clara: es un café para tomar sin azúcar. “Es la única manera de apreciar todos los matices. En cafés de especialidad echar azúcar significa camuflar todo el sabor”, destaca.

Exterior del local Cedida

Un proyecto que crece: de A Coruña a toda España

El café puede comprarse en la cafetería, en tiendas gourmet, en la web oficial y también en Amazon, lo que permite que Primera Línea se distribuya ya por toda España y Portugal. “A nivel local trabajamos en A Coruña y alrededores. En Amazon llegamos a cualquier parte. No sé hasta dónde creceremos, pero queremos hacerlo bien, con calma y con calidad, y no perder nuestra identidad”, explica Ramón.

Profesionalidad, cercanía y una forma honesta de entender el café

Primera Línea se ha consolidado como una empresa especializada en todo lo que rodea al mundo del café. No solo distribuyen café gourmet y sus derivados, sino que también ofrecen servicio técnico especializado en máquinas de café espresso, venta de cafeteras de cualquier marca y asesoramiento personalizado para quienes están iniciando su propio negocio.

Su filosofía es sencilla: trabajar con calidad, frescura y cercanía. “Empezamos desde cero, sin generaciones detrás. Todo lo que hemos construido ha sido a base de trabajar mucho”, explica Ramón.

Cuando se le pregunta qué le diría a alguien que aún no ha probado su café, lo tiene claro: “Una taza de este café te invita a disfrutar de una experiencia que despierta tus sentidos a través de un aroma y un sabor únicos. Relájate y disfrútalo, porque este café está hecho para ti”.