A Coruña suma tres nuevas aperturas que confirman el buen momento de su escena gastronómica

El exterior de MITÁ @mita_bar_

El sector hostelero continúa creciendo en A Coruña con nuevas incorporaciones que amplían y diversifican la oferta gastronómica de la ciudad. Proyectos con identidades muy marcadas, propuestas honestas y una clara vocación de barrio conviven con conceptos más elaborados, confirmando que la ciudad atraviesa un momento especialmente activo en lo culinario.

1. MITÁ

En el número 6 de la calle Torreiro, donde anteriormente se encontraba Triay, abrió ahora MITÁ, una taberna que recupera el espíritu de la tasca tradicional desde una mirada actual. El proyecto nace con una identidad muy clara y una carta que combina sabores gallegos y andaluces, reflejando el origen de sus impulsores.

MITÁ se define como bar y espacio de picoteo, con una propuesta pensada para compartir. La carta se articula a través de tapas, raciones y molletes, con una sección de bocados individuales que pueden pedirse enteros o “a la mitá”. Entre las opciones destacan las gildas de boquerón o anchoa con chipis, los huevos rellenos o las patatas chips Payoyo.

La oferta se completa con una cuidada selección de quesos y charcutería, desde queso del país o Payoyo -con o sin anchoa- hasta chicharrón de Cádiz y chacinas alpujarreñas como panceta ibérica curada, morcilla achorizada o lomo a la pimienta. En el apartado de frescos aparecen clásicos como ensaladilla, anchoas, boquerones en vinagre con chips, mejillones en escabeche o alcachofas mediterráneas.

Los guisos aportan contundencia a la carta, con propuestas como callos con abundantes garbanzos o carrilleras al palo cortado con patatas fritas. Los molletes, uno de los pilares del local, se rellenan con ragú de ternera con pesto, carrilleras, lomo de matanza a la pimienta con crema de Payoyo o panceta ibérica curada. El cierre dulce llega con una selección de dulces conventuales, como pestiños borrachuelos, nevaditos o una copa de vino de misa.

Ensaladilla de MITÁ @mita_bar_

2. Concha

Otra de las novedades es Concha, el nuevo proyecto del chef Nacho Moreira, ubicado en el número 12 de la calle Galera. Sin dejar de lado La Esquina de Valentina, el chef suma ahora un nuevo espacio en el que el producto del mar y la cocina a la brasa marcan el rumbo de la carta.

La propuesta combina platos reconocibles con elaboraciones más personales. Entre ellos se encuentran las volandeiras de batea a la brasa, setas de temporada con jamón y yema, alcachofa a la brasa con bearnesa o lasaña de centollo. También forman parte de la carta platos como gambón, ajo y huevos con patata panadera; choquito a la brasa; sopa de marisco; raya a la brasa con salsa brava; lubina a la brasa con cebolla; bacalao con morcilla; filete ruso de jabalí con patatas; guiso de porco celta prensado o molleja con puré de coliflor.

El apartado dulce incluye propuestas como pannacotta ahumada, milhoja de chocolate y avellana o tarta de pistacho. Además, la carta se complementa con platos fuera de carta que varían prácticamente a diario en función de lo que ofrece la lonja.

Bacalao con morcilla @angelovramos

3. Flor de Azúcar

En el barrio de Matogrande, Flor de Azúcar abrió sus puertas en los soportales de la rotonda interior, en la calle Juan Díaz Porlier, número 9. El proyecto, impulsado por Cindy Porras y Orlando Rodríguez, combina panadería, pastelería y cafetería en un espacio pensado para desayunos y meriendas.

La elaboración artesanal es una de las señas de identidad del local, con el pan andino como una de sus especialidades más reconocidas. La vitrina se llena de tartas -de piña, chocolate, dulce de leche, zanahoria, red velvet o tres leches-, brownies, marquesas, pie de limón o de maracuyá y una amplia variedad de cookies, desde las clásicas hasta versiones de pistacho, lotus, nutella, oreo o chocolate Dubai.

La oferta se completa con opciones saladas como mini pizzas y empanadas de distintos rellenos, además de productos tradicionales venezolanos como el pan de jamón, especialmente demandado en Navidad. Smoothies, zumos y matcha completan la propuesta.