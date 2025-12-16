Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

The Fruit Shop se convierte en escenario de una pop-up de joyería contemporánea con RIGIDO

Lara Fontela
16/12/2025 14:10
Exterior de The Fruit Shop durante la pop-up
Exterior de The Fruit Shop durante la pop-up
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Diciembre y enero transforman la ciudad en un escenario efímero donde el diseño, la gastronomía y la creatividad se dan la mano. Entre markets, exposiciones y tiendas temporales, algunas propuestas destacan por su capacidad de sorprender y de proponer experiencias distintas. Es el caso de la pop-up que une a RIGIDO y The Fruit Shop, un encuentro poco habitual entre joyería contemporánea y cocina saludable que puede visitarse hasta el 8 de enero en el número 34 de la Plaza de la Galera. 

Lejos del concepto tradicional de tienda, este espacio invita a detenerse, a observar y a disfrutar sin prisas. Aquí, descubrir una joya puede ir acompañado de un batido, un bol de fruta o un chocolate caliente. Una experiencia sensorial pensada para romper con lo convencional y acercar el diseño a la vida cotidiana.

Detrás de RIGIDO están Carla Barral y Javier González, creadores de esta firma unisex con herencia gallega que propone un nuevo lenguaje dentro de la joyería contemporánea. En esta pop-up presentan una selección curada de piezas de colecciones anteriores junto a creaciones de su colección más personal hasta la fecha: Heirlooms for Gaia.

Esta colección marca un punto de inflexión en el trabajo de la firma. Concebida como una reflexión sobre la herencia y la protección, se aleja del concepto de accesorio para acercarse al de símbolo. Las piezas funcionan como amuletos contemporáneos, cargados de significado y pensados para perdurar. Dedicada a Gaia, hija de ambos, la colección nace desde una mirada íntima y honesta, fruto del amor por el oficio y de la llegada de una nueva vida. La inspiración en el mundo animal y el vínculo emocional atraviesan cada diseño, convirtiendo las joyas en objetos con memoria.

Detalle de la carta especial diseñada por The Fruit Shop para esta pop-up
Detalle de la carta especial diseñada por The Fruit Shop para esta pop-up

La propuesta se completa con The Fruit Shop, el proyecto de Seda Nikoghosyan y Martín Baamonde, un espacio que reivindica la fruta como protagonista absoluta. Para esta ocasión han creado una carta especial, “Christmas Menu”, pensada específicamente para la pop-up. Entre las opciones se encuentran la brocheta de fruta chocolateada con chocolate RIGIDO, la torre de fresas y bombones Antiu Xixona, el Açaí RIGIDO con crema de pistacho y topping de plata, bebidas como el Blue Matcha con espirulina azul o el matcha ceremonial con bebida de coco, además de chocolate caliente y latte.

La combinación funciona precisamente por el contraste: joyas escultóricas que se observan con calma y una propuesta gastronómica fresca y accesible que invita a quedarse. Un espacio donde comprar deja paso a la experiencia y donde el diseño se descubre desde un lugar cercano.

Uno de los chocolates calientes incluidos en el menú especial
Chocolates caliente incluido en el menú especial de la pop-up
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Rusia rebaja las ilusiones europeas de una paz antes de fin de año
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

La jueza de la dana acuerda un careo entre Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón
EFE
Imagen de recurso de un mazo

Condenado a 23 años de prisión por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez
EP
Navidad en A Coruña

Interior refuerza el dispositivo policial antiterrorista durante las navidades
EFE