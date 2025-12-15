Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Gastroideal

El nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925 llega a A Coruña

El nuevo grifo ofrece una nueva forma de disfrutar de la icónica cerveza de Alhambra y eleva la experiencia de consumo con un nuevo ritual y una nueva copa

Redacción
15/12/2025 13:47
El nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925
El nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925
En estas fechas, cuando los planes y los encuentros se multiplican, Cervezas Alhambra nos ofrece una propuesta novedosa en el año del centenario: disfrutar del sabor de su cerveza más icónica, Alhambra Reserva 1925, servida por primera vez servida de grifo.

Esta nueva forma de disfrutar del sabor de 1925 ya se puede encontrar en más de 400 bares y restaurantes de toda España, y en una selección de locales de A Coruña que se pueden consultar en un mapa interactivo disponible en la web de Cervezas Alhambra.

El arte de degustar esta extraordinaria cerveza adquiere un nuevo significado con su nuevo grifo y el ritual creado para la ocasión: “Copete 1925”, un servicio diferente que viene acompañado de una nueva copa de tallo alto que lo complementa a la perfección. Un “perfect serve” que se caracteriza por hacer del tiempo un ingrediente más, donde lo que más llama la atención es una crema densa que forma un característico “copete”, ayudando a capturar los aromas de la cerveza.

Los grifos de A Coruña cobran vida a través de la ilustración

Para la ocasión, se ha colaborado con la artista gallega, Sandra Martínez (@minailustraciones) que ha ilustrado un mapa de la ciudad herculina donde se pueden ver los locales que ya disponen de la Columna Centenario.

Entre los locales del mapa se encuentran: Almacén Concept Store, Bow 9, La Esquina de Valentina, Concha, Kaffa, Cícero Restaurante y A Buserana. Estos y otros establecimientos de diferentes ciudades de España se pueden consultar en un mapa disponible en la web de Cervezas Alhambra.

Mapa 1925 A Coruña - Mina Ilustraciones
Mapa 1925 A Coruña  
Mina Ilustraciones

Un grifo que es una auténtica obra de arte

El nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925, la Columna Centenario, es todo un homenaje a los 100 años de la marca. Una pieza única elaborada mediante un proceso artesanal de vidrio soplado, que rinde homenaje a los orígenes de la marca. Una creación artesanal donde la marca ha vuelto a colaborar con Andreu Carulla y que refuerza la unión entre diseño, hostelería y disfrute sin prisa, invitando a los consumidores a vivir una experiencia diferente cada vez que saborean una copa de Alhambra Reserva 1925.

