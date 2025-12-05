Trece citas para comerse Galicia este puente

El cocido gallego, uno de los platos estrellas deesta temporada

Galicia comienza diciembre con un calendario repleto de fiestas gastronómicas repartidas por toda la comunidad. Entre el 5 y el 8 de diciembre, el marisco, el cocido, el vino espumoso, las castañas, los callos y otras recetas tradicionales serán los protagonistas de trece celebraciones populares que combinan degustaciones, música, actividades culturales y encuentros vecinales. Una oportunidad perfecta para recorrer diferentes localidades y disfrutar de la cocina gallega en su mejor momento.

1. XXXV Festa do Marisco do Barqueiro (Mañón)

O Barqueiro inaugura diciembre celebrando su arraigada Festa do Marisco. Hoy, viernes 5, tendrá lugar una misa en honor a los marineros fallecidos, y mañana sábado el barítono Borja Quiza leerá el pregón antes de la apertura de la carpa gastronómica, donde se podrá degustar marisco variado por 20 €. La fiesta estará ambientada por la charanga Grelo Power y la orquesta Alaska.

2. XI Festa do Viño Espumoso - Salvaterra do Miño

El Castillo de Doña Urraca será durante tres días territorio del espumoso con DO Rías Baixas. Hoy se inaugura oficialmente el evento, que incluirá catas, stands de bodegas, tapas y conciertos. El sábado se celebrarán degustaciones y un show de coctelería, y el domingo habrá nombramientos, descorche con “degüello a sable” y música hasta la noche.

3. II Festa do Marisco e do Bo Xantar - Moaña

Marisco, música y catas temáticas durante cuatro días. Los puestos abrirán hoy y cada jornada estará acompañada de actuaciones y maridajes especiales. Los locales hosteleros participantes ofrecerán platos para todos los gustos: risottos, hamburguesas, empanadas, pizzas, pan artesano, marisco fresco y repostería.

4. Festa Gastronómica da Richada – Forcarei

El plato protagonista será la richada, servida en restaurantes locales por 25 € el menú. El sábado habrá showcooking, pregón, sesión vermú, cine al aire libre, charangas y una disco-verbena. El domingo continuará la música y la degustación, mientras que el lunes se celebrará una jornada lúdica con actividades para todas las edades.

5. XXIV Festa da Freba - Petín (6 de diciembre)

La localidad de Petín volverá a encender las brasas para homenajear a uno de sus sabores más queridos: la freba. La degustación tendrá lugar bajo carpa, un formato que permite mantener el ambiente cálido y festivo incluso si el tiempo acompaña con frío o lluvia, algo habitual en estas fechas.

Por 23 €, el menú incluye freba a la brasa acompañada de consomé, chorizos con cachelos, verduras, postre, café y licores, un recorrido gastronómico completo que garantiza barriga llena y sobremesa larga.

6. XVII Festa da Fabada - Nantes, Sanxenxo (6-8 de diciembre)

La fiesta en honor a la Inmaculada, Santa Eulalia y San Antonio incorpora un año más la degustación de fabada. El sábado se podrán disfrutar raciones a precios populares, el domingo habrá misa, procesión y verbena nocturna, y el lunes se cerrará el programa con una nueva celebración religiosa.

7. Festa da Carne ó Caldeiro - Pesqueiras, Salvaterra do Miño (6 de diciembre)

En Pesqueiras, la tradición se sirve en plato hondo. La Festa da Carne ó Caldeiro ofrece un menú clásico por 20 €, 10 € para los más pequeños, con la posibilidad de optar por jamón asado como alternativa principal. Es una de esas comidas que reúnen mesas largas, sobremesas eternas y el inconfundible aroma del cocido gallego. Eso sí, aquí la experiencia es completamente popular: se recomienda llevar cubiertos, platos y vasos propios, como en las comidas al aire libre de toda la vida.

8. III Festa do Cocido do Alivio - Tomiño (6 de diciembre)

El cocido será el centro absoluto de esta celebración, un plato que encarna como pocos el calor de hogar y el invierno gallego. La organización ofrece un menú completo por 25 €,10 € en versión infantil, que incluye sopa, cocido tradicional con todo su acompañamiento, pan, bebida, postre y café. Una propuesta pensada para sentarse sin prisa, charlar, compartir mesa y dejarse llevar por el ambiente festivo.

9. Gran Cocido de Peitieiros - Gondomar (6 de diciembre)

Peitieiros arrancará la jornada con sesión vermú a mediodía, un preludio ideal para ir abriendo apetito antes de que, a las 14:30, se sirva el cocido completo (por un precio de 25 €). Música en directo, sobremesa compartida y espíritu de romería invernal: la receta perfecta para pasar el día sin mirar el reloj.

10. XXVI Festa da Pisa da Castaña - Froxán, Folgoso do Courel (7 de diciembre)

Froxán acoge una de las fiestas etnográficas más especiales del calendario. A las 11:00 se encenderá el sequeiro para mostrar cómo se secaba la castaña antiguamente y, una hora más tarde, se realizará la demostración del pisado manual, manteniendo vivo un proceso centenario. Tras el pregón, llegará el “xantar do pisador”, un menú completo por 15 € con castañas cocidas, chorizo, panceta y tarta de castaña.

11. Santa Eulalia e XVIII Festa dos Callos - Matalobos, A Estrada (7 de diciembre)

Matalobos celebra cada año a Santa Eulalia con espiritualidad, música y, cómo no, callos. Tras la misa solemne y la sesión vermú, llegará la degustación: 18 € para adultos, 10 € para niños y opción para llevar por 12 €. Después de comer, la fiesta continuará con la música de Antonio Barros, Ialma y Alborada, en una jornada que combina tradición religiosa y gastronomía popular como solo un pueblo gallego sabe hacerlo.

12. XVII Festa do Mexilón - Becerreá (7 de diciembre)

La nave del Mercado Gandeiro se transformará por unas horas en un restaurante colectivo dedicado al mejillón. Desde las 20:00 se podrán degustar distintas elaboraciones -clásicas, creativas y para todos los gustos- en una fiesta pensada para disfrutar sin prisas. Además, habrá hinchables y actividades infantiles, convirtiéndola en una propuesta perfecta para acudir en familia. La música acompañará durante toda la velada para prolongar el disfrute más allá del paladar.

13. Festa da Tapa de San Vicente - Vilasantar (7 de diciembre)

Una celebración cercana, de esas que huelen a pueblo vivo. A partir de las 11:00 en el Local Social, cada consumición se servirá acompañada de una tapa de callos gratuita, uno de los reclamos más populares de la jornada. También habrá un cortador profesional de jamón y el sorteo de dos gallos del país, con rifas a 1 € por boleto.