Sabores de Navidad en La Piadina: tres clásicos dulces que regresan esta temporada

Las tres opciones que ofrece La Piadina esta Navidad

La Piadina vuelve a vestir la carta de espíritu navideño con su Christmas Collection, una selección de elaboraciones dulces que ya son esperadas por muchos clientes cada diciembre. La propuesta reúne tres combinaciones golosas elaboradas a partir de chocolates y productos muy vinculados a estas fechas.

La colección está formada por:

• Piadina de Suchard, con Nutella, chocolate blanco y fresas.

• Caffè de Turrón Blando, con leche, sirope de avellana, nata montada, almendras y caramelo salado.

• Tortitas Ferrero Rocher, servidas con frambuesas crunchy y nata montada.

Tres opciones pensadas para quienes encuentran en diciembre el mejor momento para entregarse al dulce sin culpa.

Un clásico italiano con sabor a invierno

La base de esta propuesta es la piadina: masa fina de trigo elaborada con aceite de oliva virgen extra, ligera, versátil y con sello italiano. En Navidad, La Piadina adapta este formato a sabores reconocibles y muy buscados en estas fechas: chocolate, avellana, turrón o ese toque crujiente que recuerda a los postres de sobremesa familiar.

Los locales de A Coruña -Marineda City, Juana de Vega y Tabacalera- ya tienen disponible la Christmas Collection tanto para consumir en sala como para llevar.

Ventajas para quienes repiten

Los miembros del Club Piadilovers cuentan con un beneficio adicional: un descuento de 1€ en cualquiera de los tres productos navideños. Un incentivo para los que repiten, para los que prueban los tres o para quienes no quieren despedirse del dulce tras el primer bocado.