Bico de Xeado relanza su edición especial de Sargadelos

Bico de Xeado reedita su icónico Sargadelos con una nueva gama de colores para estas navidades

Bico de Xeado anuncia el lanzamiento de la segunda edición de su icónico Sargadelos, una pieza muy esperada por los amantes de la marca y que este año llega renovada con una gama de colores completamente nueva. La pieza fusiona la imagen de las dos marcas gallegas y está decorada con geometrías que combinan el blanco, el tono azul cobalto propio de Sargadelos y el rojo, un color que evoca plenamente la esencia de las navidades.

Tras el éxito de la primera edición, Bico de Xeado presenta ahora un diseño pensado tanto para quienes se enamoraron del original como para quienes quieren incorporar una nueva pieza única. Además del atractivo diseño, esta edición limitada volverá a acompañarse de helado de la marca, ofreciendo una experiencia renovada. “En esta ocasión, cada cliente podrá acompañar su pieza eligiendo su sabor de helado favorito”, comentan desde Bico de Xeado.

La preventa, de unidades limitadas, comenzará el viernes 5 de diciembre en todas las heladerías Bico de Xeado, donde los clientes podrán comprar y reservar su Sargadelos. Las piezas podrán recogerse a partir del 18 de diciembre, justo a tiempo para disfrutarlo en familia o compartirlo durante las celebraciones navideñas.

“La primera edición tuvo una acogida excepcional, por ello hemos querido diseñar una segunda edición como muestra de agradecimiento a la fidelidad de nuestros clientes” , comentan desde Bico de Xeado

Bico de Xeado continúa consolidándose como un referente nacional en la elaboración de helado artesano, apostando siempre por la máxima calidad nutricional y el uso de materias primas seleccionadas, como la leche de sus propias granjas. Su compromiso con la excelencia y el bienestar convierte cada lanzamiento en una experiencia única para sus clientes. Con esta reedición, Bico de Xeado vuelve a unir tradición, artesanía e innovación, ofreciendo un producto único para quienes buscan un detalle especial en estas fiestas.