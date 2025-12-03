Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Gastroideal

Bico de Xeado relanza su edición especial de Sargadelos

Bico de Xeado y Sargadelos, juntos de nuevo en una edición especial para Navidad

Redacción
03/12/2025 20:30
Bico de Xeado reedita su icónico Sargadelos con una nueva gama de colores para estas navidades.
Bico de Xeado reedita su icónico Sargadelos con una nueva gama de colores para estas navidades
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Bico de Xeado anuncia el lanzamiento de la segunda edición de su icónico Sargadelos, una pieza muy esperada por los amantes de la marca y que este año llega renovada con una gama de colores completamente nueva. La pieza fusiona la imagen de las dos marcas gallegas y está decorada con geometrías que combinan el blanco, el tono azul cobalto propio de Sargadelos y el rojo, un color que evoca plenamente la esencia de las navidades.

Tras el éxito de la primera edición, Bico de Xeado presenta ahora un diseño pensado tanto para quienes se enamoraron del original como para quienes quieren incorporar una nueva pieza única. Además del atractivo diseño, esta edición limitada volverá a acompañarse de helado de la marca, ofreciendo una experiencia renovada. “En esta ocasión, cada cliente podrá acompañar su pieza eligiendo su sabor de helado favorito”, comentan desde Bico de Xeado.

La preventa, de unidades limitadas, comenzará el viernes 5 de diciembre en todas las heladerías Bico de Xeado, donde los clientes podrán comprar y reservar su Sargadelos. Las piezas podrán recogerse a partir del 18 de diciembre, justo a tiempo para disfrutarlo en familia o compartirlo durante las celebraciones navideñas.

La preventa, de unidades limitadas, comenzará el viernes 5 de diciembre en todas las heladerías Bico de Xeado
La preventa, de unidades limitadas, comenzará el viernes 5 de diciembre en todas las heladerías Bico de Xeado

“La primera edición tuvo una acogida excepcional, por ello hemos querido diseñar una segunda edición como muestra de agradecimiento a la fidelidad de nuestros clientes” , comentan desde Bico de Xeado

Bico de Xeado continúa consolidándose como un referente nacional en la elaboración de helado artesano, apostando siempre por la máxima calidad nutricional y el uso de materias primas seleccionadas, como la leche de sus propias granjas. Su compromiso con la excelencia y el bienestar convierte cada lanzamiento en una experiencia única para sus clientes. Con esta reedición, Bico de Xeado vuelve a unir tradición, artesanía e innovación, ofreciendo un producto único para quienes buscan un detalle especial en estas fiestas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dos mujeres en la manifestación del pasado 25-N en Valencia

Una de cada tres mujeres sufrió violencia por parte de la pareja en España
EFE
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica

A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local
EFE
Bad Bunny, durante su concierto en la República Dominicana el pasado 22 de noviembre

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025
EFE
Lorna estará en el Playa Club

El Playa Club de A Coruña vuelve a 2003
Guillermo Parga