La Empanada Viajera lanza su colección navideña: cinco nuevas recetas para celebrar diciembre

Un adelanto de la colección festiva de La Empanada Viajera

La Navidad empieza a sentirse en A Coruña y este año la tradición viene envuelta en masa y en aromas de obrador. La Empanada Viajera , el reconocido proyecto gastronómico artesano que lidera el cocinero Pablo Pizarro en el barrio del Agra del Orzán, estrena su colección navideña con nuevas empanadas que combinan producto de temporada e inspiración viajera. Un repertorio que vuelve a demostrar por qué esta casa es uno de los talleres más inquietos y creativos del panorama gastronómico coruñés.

La carta festiva regresa con la ya mítica empanada de centolla y buey de mar, un clásico imprescindible en estas fechas y uno de los iconos del obrador. Pero este año llega acompañada de varias incorporaciones que prometen convertirse en protagonistas absolutas de la mesa.

La primera novedad llega desde la costa: empanada de vieiras al ajillo. Suave, jugosa y con ese perfume tan reconocible del ajillo bien trabajado. No faltará la empanada de pulpo, uno de los sabores esenciales del obrador. Un clásico que sigue conquistando paladares y que resume a la perfección la filosofía de la casa: respetar lo artesanal, reivindicar lo nuestro y hacerlo de manera contemporánea.

Otra de las recetas estrella será la empanada de jabalí con setas. El estofado de jabalí se cocina largo y lento, y se combina con setas de temporada como níscalos, boletus o chantarelas. Una propuesta que recuerda a los guisos de invierno y que convierte cada porción en un viaje al bosque. La temporada de setas también inspira otra elaboración: empanada de chantarela y queso de Arzúa. Cremosa, delicada y con la intensidad exacta para dejar huella desde el primer bocado.

Una de las propuestas gastronómicas del chef Pablo Pizarro para estas fiestas

Y para quienes celebran la Navidad en clave tradicional, llega una empanada que recoge toda esa esencia festiva: capón con orejones, ciruelas pasas, panceta y hierbas aromáticas. Una receta pensada para las grandes ocasiones y que reúne los sabores clásicos de estas fechas.

Todas estas empanadas estarán disponibles a partir del 8 de diciembre y mantienen el sello que define a La Empanada Viajera: producto seleccionado, recetas elaboradas de manera artesana y una mirada creativa que no deja de evolucionar.

Porque si algo distingue a este obrador coruñés es su capacidad de sorprender. A los sabores imprescindibles se suman cada temporada nuevas propuestas efímeras que llenan las vitrinas de expectación y permiten al equipo seguir investigando. Una manera de entender la empanada como tradición, como innovación y, sobre todo, como territorio gastronómico.