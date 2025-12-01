La Empanada Viajera lanza su colección navideña: cinco nuevas recetas para celebrar diciembre
La Navidad empieza a sentirse en A Coruña y este año la tradición viene envuelta en masa y en aromas de obrador. La Empanada Viajera, el reconocido proyecto gastronómico artesano que lidera el cocinero Pablo Pizarro en el barrio del Agra del Orzán, estrena su colección navideña con nuevas empanadas que combinan producto de temporada e inspiración viajera. Un repertorio que vuelve a demostrar por qué esta casa es uno de los talleres más inquietos y creativos del panorama gastronómico coruñés.
La carta festiva regresa con la ya mítica empanada de centolla y buey de mar, un clásico imprescindible en estas fechas y uno de los iconos del obrador. Pero este año llega acompañada de varias incorporaciones que prometen convertirse en protagonistas absolutas de la mesa.
La primera novedad llega desde la costa: empanada de vieiras al ajillo. Suave, jugosa y con ese perfume tan reconocible del ajillo bien trabajado. No faltará la empanada de pulpo, uno de los sabores esenciales del obrador. Un clásico que sigue conquistando paladares y que resume a la perfección la filosofía de la casa: respetar lo artesanal, reivindicar lo nuestro y hacerlo de manera contemporánea.
Otra de las recetas estrella será la empanada de jabalí con setas. El estofado de jabalí se cocina largo y lento, y se combina con setas de temporada como níscalos, boletus o chantarelas. Una propuesta que recuerda a los guisos de invierno y que convierte cada porción en un viaje al bosque. La temporada de setas también inspira otra elaboración: empanada de chantarela y queso de Arzúa. Cremosa, delicada y con la intensidad exacta para dejar huella desde el primer bocado.
Y para quienes celebran la Navidad en clave tradicional, llega una empanada que recoge toda esa esencia festiva: capón con orejones, ciruelas pasas, panceta y hierbas aromáticas. Una receta pensada para las grandes ocasiones y que reúne los sabores clásicos de estas fechas.
Todas estas empanadas estarán disponibles a partir del 8 de diciembre y mantienen el sello que define a La Empanada Viajera: producto seleccionado, recetas elaboradas de manera artesana y una mirada creativa que no deja de evolucionar.
Porque si algo distingue a este obrador coruñés es su capacidad de sorprender. A los sabores imprescindibles se suman cada temporada nuevas propuestas efímeras que llenan las vitrinas de expectación y permiten al equipo seguir investigando. Una manera de entender la empanada como tradición, como innovación y, sobre todo, como territorio gastronómico.