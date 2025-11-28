Mi cuenta

Gastroideal

Vales Gourmet: el sabor artesano y local para unas Navidades sin complicaciones

Lara Fontela
28/11/2025 00:59
Entrantes listos para llevar y servir en casa estas fiestas.
Estas fechas son el mejor momento para apostar por la calidad y por los negocios que están cerca de nosotros, los que cuidan lo que compramos y cómo se prepara. Con esa filosofía nació y creció Vales Gourmet, un negocio familiar que hoy cuenta con cuatro establecimientos en A Coruña: Vales A Torre (calle de la Torre, 48), Vales Os Mallos (Capitán Juan Varela, 22), Vales Os Castros (avenida de Oza, 161) y Vales Gran Canaria (avenida de Gran Canaria, 16).

El exterior de Vales Gourmet. I CEDIDA
La campaña navideña es, sin duda, el momento más intenso del año para la marca. Bandejas de embutidos, jamón de bellota, menús preparados y el servicio estrella: el cortador de jamón disponible en todas las tiendas los días 24 y 31 de diciembre. “El jamón de bellota a cuchillo es un producto top, está a la altura de cualquier marisco como entrante navideño. Por eso este año tendremos un cortador extra en cada tienda los días señalados. Es un servicio que cada vez nos piden más”, explica David Vales López, propietario del negocio.

Bandejas que visten la mesa

Una de las bandejas gourmet listas para servir, uno de los productos estrella de Vales Gourmet en Navidad.
Para muchos hogares, la Navidad empieza en el aperitivo. Un primer bocado que marca el tono de la cena o comida y que, en muchas ocasiones, se convierte en el plato más esperado. Y es ahí donde Vales Gourmet ha encontrado una seña de identidad: entrantes de calidad y presentaciones cuidadas.

“Cuidamos mucho la estética para que las bandejas vistan la mesa”, explica David. El objetivo es claro: que el anfitrión solo tenga que colocarla y disfrutar.

Además del corte profesional y el producto de primer nivel, las bandejas están pensadas para hacer más fácil la organización familiar. “Mucha gente quiere encargarse de su segundo plato, pero prefiere dejar el entrante en nuestras manos. Es una manera de ganar tiempo y quitarse trabajo sin renunciar a calidad”, añade el propietario.

El abanico es amplio y pensado para todos los gustos: desde la Top Luxury, con jamón ibérico de bellota a cuchillo, hasta las bandejas de quesos seleccionados o la de lacón asado con piquillos. Una solución perfecta para quienes buscan un primer plato resuelto y con nivel.

Entre las bandejas disponibles este año destacan:

  • Vales, Vales Cecina, Semi Ibérica, Angus y Cabra, Luxury y Top Luxury.
  • Bandejas exclusivas de quesos en tres tamaños.
  • Bandeja de lacón asado y piquillos.
Menú especial Navidad

Quien quiera despreocuparse todavía más, puede reservar el menú completo que elaboran en colaboración con el restaurante La Picotería. Eso sí, siempre por encargo: “La cena del 24 y 31 es algo que todo el mundo organiza con antelación”, recuerda Vales.

El menú permite escoger un plato de cada categoría:

  • Entrantes: camarones gold, vieira al horno con sofrito, jamón ibérico de bellota a cuchillo o croquetas de jamón ibérico.
  • Principal: carne asada estilo Betanzos, carrillera, bacalao o lubina.
  • Postres: milhojas, cañitas o los vasos dulces (vaso bombón de avellana, vaso cremoso de queso y frutos rojos o vaso cremoso de mango).
Preparaciones navideñas para quienes prefieren cocinar solo parcialmente el menú.
Más opciones para completar la mesa

Además del menú y las bandejas, Vales Gourmet ofrece una carta completa para llevar, pensada para quienes quieren encargarse solo de una parte de la cena o necesitan un plato adicional.

La oferta incluye entrantes, mariscos, pescados, carnes, aves y postres listos para servir en casa. Entre las propuestas destacan:

  • Entrantes: empanadas artesanas, pastel de mejillón, media piña de langostinos, salpicón o almejas a la marinera, entre otros.
  • Mariscos y pescados: lubina a la espalda, bacalao al horno, vieiras o salpicón, entre otros.
  • Carnes y aves: cochinillo segoviano, cordero lechal, carrilleras, roti de ternera o pollo relleno tradicional, entre otros.
  • Postres: cañitas rellenas de crema, milhoja de nata y crema, vaso bombón avellana, vaso cremoso de queso y frutos rojos o el vaso cremoso de mango.
Almejas listas para disfrutar.
Catering para empresas: el servicio que más crece

La otra gran línea de negocio que refuerzan en Navidad es el catering: desde eventos corporativos hasta inauguraciones, cumpleaños o comidas informales. “Este año estamos desarrollando diferentes caterings para empresas y entidades. Es un servicio que muchos todavía no saben que ofrecemos”, explica David.

Este servicio incluye bandejas, empanadas, tortillas, dulces y la posibilidad de contratar cortador de jamón y camareros: “No somos un restaurante, pero sí damos un servicio tipo cóctel, para comer de pie y disfrutar”.

Cestas personalizadas de regalo

Para compromisos, amigos invisibles o regalos de empresa, también ofrecen cajas personalizadas o ya preparadas. “Se pueden adaptar al gusto del cliente: cambiar botellas, añadir productos… funcionan muy bien en estas fechas”, concluye el propietario.

Las cestas gourmet también pueden prepararse a medida para regalar en Navidad.
