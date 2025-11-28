Grosso Napoletano vuelve a coronarse como la mejor cadena de pizza artesanal de España

El equipo de GROSSO en la gala de Londres, donde la cadena fue nombrada Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España

GROSSO sigue en la cima de la pizza artesanal mundial. La cadena española ha sido reconocida como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España y Tercera del Mundo, según 50 Top Pizza, la guía más prestigiosa en el sector. El anuncio, realizado en la gala celebrada en Londres este jueves, reafirma no solo el compromiso de GROSSO con la autenticidad y la calidad, sino su reconocimiento por parte de una guía que viaja por el mundo en búsqueda de los mejores.

Además, su Capo di Prodotto, Fabrizio Polacco, ha sido reconocido como Mejor Pizzaiolo del Año, un premio que reconoce el esfuerzo por parte de la cadena de impulsar y elevar el oficio del pizzaiolo. Su liderazgo en el desarrollo del producto, la formación de pizzaioli y la preservación de la tradición napolitana han sido clave para GROSSO.

Estos reconocimientos siguen consolidando a GROSSO como una de las principales protagonistas de la pizza napolitana a nivel global. Con tan solo ocho años de trayectoria y 50 locales operativos en toda España, la cadena continúa redefiniendo los estándares de calidad en el sector.

¿El secreto de su éxito?

El alma de GROSSO reside en su fidelidad a la tradición napolitana. Desde la apertura de su primer local en la calle Hermosilla de Madrid en 2017, ha construido su éxito sobre cuatro pilares fundamentales: los hornos de piedra refractaria traídos directamente desde Nápoles, su característica masa artesanal, los ingredientes italianos y, por supuesto, la figura de los pizzaioli, declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Con esta filosofía, ha crecido de manera imparable, con presencia en 15 ciudades españolas y un total de 50 locales.

Fabrizio Polacco, Capo di Prodotto de GROSSO y reconocido como Mejor Pizzaiolo del Año por 50 Top Pizza, elaborando una de sus pizzas. @JORCHALON

Dos reconocimientos que refuerzan la consolidación de la marca

Ser la Mejor Cadena en España y medalla de bronce de 50 Top Pizza del Mundo y tener al Mejor Pizzaiolo del Año refuerza la determinación de GROSSO de seguir fortaleciéndose, e impulsa a la marca a continuar con su plan de consolidar su modelo, manteniendo un correcto equilibrio entre el crecimiento y el posicionamiento.

“Estos premios son un orgullo y un empujón para seguir avanzando”, comenta Jorge Blas, Co-Fundador de GROSSO. “En un mundo donde la pizza industrial domina, demostrar que una cadena puede llevar el alma de Nápoles por España es nuestra mayor victoria. No somos solo pizzerías, somos embajadores de una tradición”.

Una trayectoria marcada por el éxito

El ranking 50 Top Pizza, creado por Bárbara Guerra, Albert Sapere y Luciano Pignataro, es la guía definitiva de la pizza. Este galardón no solo premia la calidad y autenticidad, sino también la capacidad de GROSSO de exportar la esencia de la pizza napolitana más allá de las fronteras italianas, siendo una marca visionaria, comprometida con la tradición y una ambición imparable por seguir conquistando el mundo de la pizza artesanal.

Con estos galardones, la cadena demuestra que los sueños grandes se construyen con dedicación, pasión y un fuego interior que nunca se apaga.