El AOVE premium de Finca La Torre llega a A Coruña con una presentación en La Tienda de A Mundiña

El chef Pablo Iglesias y Borja Adrián, director comercial de Finca La Torre, durante la cata en La Tienda de A Mundiña

Finca La Torre ha hecho su primera parada en A Coruña para presentar su colección de aceites de oliva virgen extra de la cosecha 25/26. La almazara malagueña, una de las más reconocidas del sector oleícola español, escogió el restaurante La Tienda de A Mundiña para dar a conocer sus cuatro monovarietales -hojiblanca, arbequina, cornicabra y picudo- en un encuentro con prensa y gastronomía local.

El responsable comercial de la firma, Borja Adrián, fue el anfitrión de una degustación que, más que presentación, fue una declaración de principios. “España es el país que más aceite de oliva produce en el mundo y lo que se está haciendo aquí es excepcional”, defendió. Su discurso fue tan técnico como pasional. “No solo hacemos aceite; defendemos una tradición, un oficio y una calidad que se sostiene año tras año”, destacó.

El restaurante preparó un menú ad hoc donde Galicia y Andalucía se encontraron en el plato: carpaccio de picaña madurada de rubia gallega, salmón marinado con grosellas, anchoas de Santoña, cecina o el infalible pulpo a la brasa con huevo y patatas. Cada pase se acompañó con uno de los aceites de la almazara, demostrando cómo un AOVE puede cambiar la lectura de un plato.

Una firma que reivindica el AOVE de autor

Finca La Torre se define como algo más que una marca. En la almazara hablan de custodiar la excelencia, y el lema Guardians of Excellence no es casualidad. Para Borja Adrián no es un simple eslogan: “El aceite es un producto extraordinario, lleno de historia, cultura y valor. Y queremos que se trate como tal”.

Sus aceites proceden de olivos de más de un siglo de historia y mantienen una producción limitada donde manda la calidad. La almazara trabaja bajo técnicas ecológicas y biodinámicas, un proceso artesanal que conserva la pureza del aceite desde el árbol hasta la botella. “Cada gota cuenta”, resume Adrián.

La firma es conocida por su producción en Antequera, donde trabajan con 50.000 olivos en más de 230 hectáreas. Su trayectoria está avalada por una larga lista de premios nacionales e internacionales, y sus monovarietales son habituales en tiendas gourmet y en gastronomía de alto nivel.

AOVE Finca La Torre y su packaging premium, protagonistas de la presentación en A Coruña

Cuatro monovarietales para entender lo mejor del AOVE

Los asistentes pudieron catar las cuatro referencias estrella de la colección:

Hojiblanca : la joya de la casa. Compleja, verde e intensa.

: la joya de la casa. Compleja, verde e intensa. Arbequina : equilibrada, dulce al principio y picante al final.

: equilibrada, dulce al principio y picante al final. Picudo : frutado intenso con notas vegetales y un picante elegante.

: frutado intenso con notas vegetales y un picante elegante. Cornicabra: potente, con un marcado carácter amargo y picante.

Cada variedad se elabora en blanco crudo y se termina con un proceso artesanal que incluye atado, tintado y acabado manual. Un trabajo que, en palabras de Adrián, “no hace solo un producto excelente, sino un aceite con identidad”.

Cecina de buey gallego maridada con AOVE Finca La Torre, una de las propuestas del menú especial

La Mejorana Deli Shop: nuevo punto de venta en A Coruña

Tras la presentación, Finca La Torre confirma que sus aceites estarán disponibles en la tienda gourmet La Mejorana Deli Shop (Juan Flórez, 59), donde ya se pueden adquirir las cuatro variedades.

Una marca con pasado, oficio y futuro

El proyecto hunde sus raíces en la historia y el territorio. Su origen se remonta a época romana y su trayectoria moderna se ha consolidado con la apuesta por la agricultura ecológica, el respeto por la tierra y la innovación.

Como resumía Adrián durante la cita: “Somos guardianes de la excelencia. Defender el aceite español es defender un patrimonio que forma parte de quienes somos”.