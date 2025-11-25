Dónde comprar dulces navideños artesanos en A Coruña: cinco establecimientos imprescindibles

Roscón de Pan e Canela

La Navidad trae consigo uno de los momentos más esperados del año: elegir los dulces que acompañarán reuniones, sobremesas y celebraciones. En A Coruña y su entorno existe una amplia variedad de obradores y confiterías que trabajan con productos artesanos, recetas propias y especialidades para todos los gustos.

Desde GastroIdeal hemos preparado una selección de establecimientos donde encontrar panettones, turrones, roscones y propuestas elaboradas con técnica, mimo y mucho criterio.

Los Postres de Kelly (Panaderas, número 13)

Los postres de Kelly ofrece cestas en varios tamaños y una colección de turrones especialmente variada. Entre los más destacados se encuentran el turrón explosivo (gianduja de avellanas con peta zetas), el de cacahuete salado con miel, el de toffee, café y Baileys, el de barquillo, el de pistacho con cacahuete salado, el de cola y el de kikos con curry. Además, disponen de un calendario de Adviento artesanal.

Turrón de toffee, café y Baileys de Los postres de Kelly

Habaziro (Luis Quintas Goyanes, número 2)

Habaziro se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la pastelería moderna en A Coruña. Su creador, Pablo Morales, define el proyecto como un intento real de llevar la pastelería local a otro nivel técnico y conceptual.

Su panettone es uno de los productos estrella y se ofrece en tres versiones: tres chocolates, el tradicional con frutas y la versión de pistacho.

Además, cuentan con una amplia selección de roscones -clásico, de nata, de crema, de gianduja o de truffa lactée, entre otros- junto con propuestas tradicionales como el stollen alemán, su árbol de chocolate o la Christmas Cake elaborada al estilo inglés.

Panettones de tres chocolates de Habaziro

Pan e Canela (Fernando Macías, número 1)

Pan e Canela , el obrador de Yamila Novo mantiene una esencia muy reconocible: procesos artesanos, ritmo pausado y recetas en las que cada detalle importa. Para estas fiestas, uno de sus imprescindibles es el turrón de pistacho y frambuesa, una combinación que se ha convertido en favorita entre sus clientes. También elaboran cestas navideñas personalizadas, preparadas una a una, que mezclan sus propios dulces con café, miel o aceite de pequeñas marcas gallegas.

Este año amplían su propuesta de roscones con nuevos rellenos -como crema de chocolate o pistacho- que se suman a los clásicos de vainilla, nata y el tradicional. Los encargos pueden realizarse en tres formatos: medio kilo, un kilo y tamaño mini, perfectos para adaptarse a cualquier celebración navideña.

Turrón de pistacho y frambuesa

Confitería Ferrio (Ronda de Outeiro, 246)

Con más de cuatro décadas de historia, Confitería Ferrio continúa elaborando panettone artesano siguiendo una receta de origen argentino que ha pasado de generación en generación. En los últimos años han incorporado nuevas variedades -como pistacho o gianduia- sin renunciar al proceso tradicional que caracteriza a la casa.

Además del panettone, cuentan con una amplia oferta de turrones artesanos, uno de los productos más demandados durante la campaña navideña. Y, por supuesto, no faltan su roscón clásico y el roscón de almendras, dos imprescindibles de la pastelería coruñesa en estas fechas.

Roscón de Confitería Ferrio

San Isidro Bakery (San Isidro, número 3, Bergondo)

En Bergondo, San Isidro Bakery combina tradición y técnica. El obrador, pertenece a la cuarta generación del histórico Horno de San Isidro (fundado en 1906). Su trabajo con el panettone ha sido reconocido a nivel nacional:

Primer premio del Concurso Ibérico al Mejor Panettone Artesano 2022 (variedad chocolate)

(variedad chocolate) Tercer premio por el Panettone del Camino

El obrador produce cinco variedades durante todo el año, todas con ingredientes muy cuidados:

Del Camino: castaña, chocolate, manzana, infusión Orballo y cerveza gallega

castaña, chocolate, manzana, infusión Orballo y cerveza gallega Frutas: naranja, pasas, chocolate negro y cerveza 1906

naranja, pasas, chocolate negro y cerveza 1906 Pistacho: chocolate blanco, fresas e infusión “La fresa que te besa”

chocolate blanco, fresas e infusión “La fresa que te besa” Café: licor café, pera Williams, avellanas y chocolate

licor café, pera Williams, avellanas y chocolate Chocolate y mango: mezcla de caramelo, fruta de la pasión y naranja