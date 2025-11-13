Navajas de La Escondita

Aunque todavía quedan varias semanas para la llegada oficial de la Navidad, la temporada de cenas de empresa y reuniones festivas ya empieza a notarse en A Coruña. Este fin de semana, muchos profesionales celebrarán sus primeros encuentros, dando el pistoletazo de salida a una campaña clave para la hostelería local.

Restaurantes y tabernas de la ciudad presentan sus menús especiales para grupos, pensados para compartir entre compañeros, amigos o familia.

O Lagar da Estrella (rúa Estrella, 14-16)

O Lagar da Estrella ofrece un menú especialmente pensado para grupos de ocho o más personas. La propuesta está diseñada para compartirse en el centro de la mesa y se sirve siempre a mesa completa, con la posibilidad de añadir bodega bajo recomendación del equipo.

El menú se compone de salpicón de buey de mar y centolla, carpaccio de gambón, tosta de sardina ahumada con crema de queso y mermelada de tomate, arroz de pescado del día, presa ibérica Joselito con pimiento asado y brownie de chocolate “Caramelia” con mousse de avellana y helado de café.

El precio es de 55 euros por persona, e incluye pan y café. Las bebidas se cobran aparte.

La Escondita (Praza de María Pita, 1B - Bajo)

La Escondita apuesta por un menú de grupo basado en la elección y la variedad. Entre los primeros platos (a elegir tres, una ración cada cuatro personas) figuran propuestas como almejas, zamburiñas, berberechos o mejillones a la brasa; alcachofas con salsa romescu y colas de gambón; aguacate o puerros a la brasa; ensalada de ventresca o de queso de cabra; escalivada, pulpito a la brasa o croquetas de gambas al ajillo, de puerro o mixtas.

Como segundo se puede optar por lubina, bacalao a la brasa, chuletón, entrecot de vaca o carne ibérica.

El menú incluye pan, surtido de postres y café. El precio es de 60 euros por persona. Las bebidas se cobran aparte.

Ola Barrera (calle Barrera, 16)

Ola Barrera propone un menú de picoteo perfecto para cenas de empresa o reuniones con amigos y familia, en un ambiente festivo.

El menú se compone de pulpo á feira, tacos de langostino, variado de zamburiñas y navajas, ensaladas frescas y raxo de la casa, todo servido al centro de la mesa.

Como cierre, se ofrece un variado de postres caseros, acompañado de vino de la casa.

Además, el local ofrece la posibilidad de personalizar el menú según las preferencias del grupo.

Terra Nosa (calle Gambrinus, número 14)

Terra Nosa presenta tres propuestas distintas, adaptadas a diferentes ocasiones y presupuestos.

1) Menú Boas Festas – 49 €/persona

Se compone de zamburiñas con mojo tradicional y crujiente de jamón, croquetas de rabo de vaca y empanada de mejillones como entrantes. De segundo, se puede elegir entre costilla Duroc a baja temperatura con toque asiático y coleslaw o salmón con verduras al vapor y salsa de yuzu.

Como postre se puede elegir entre tortilla caramelizada con helado Bico de Xeado o tarta al whisky.Incluye bebida libre durante dos horas (agua, caña, copa de vino o refresco) y café.

2) Menú Nadal – 56 €/persona

Comienza con una tabla de embutido ibérico para compartir, seguida de un salpicón de rape con mejillones y langostinos. Como segundo plato, la elección está entre tataki de atún con verduras escabechadas o carrilleras de cerdo ibérico con puré cremoso de castañas.

De postre, milhojas de fresas con nata o tarta al whisky. Incluye bebida libre durante dos horas y café.

3) Menú Picoteo Parabéns – 42 €/persona

Se compone de un picoteo para compartir: tabla de ibéricos, croquetas de camarones, empanada de bacalao con pasas, carpaccio de pulpo á feira, cucharitas de tartar de atún, langostinos Kataifi con guacamole, tosta de piperrada y entraña a la brasa.

De postre, surtido de brownie y fresas con chocolate.

Incluye bebida libre durante una hora y media (agua, caña, copa de vino o refresco).

Taberna da Tabacalera (Plaza Fábrica de Tabacos, 5)

La Taberna da Tabacalera se suma a la campaña navideña con dos menús pensados para grupos de un mínimo de ocho personas, en los que los platos se sirven al centro de la mesa, fieles a su estilo de cocina tradicional y ambiente cercano.

El menú Taberna, con un precio de 30 euros por persona, se compone de ensaladilla, croquetas de jamón, tortilla, calamar frito con ensalada, cachopo con patatas, tarta de queso, café de pota y chupitos. Las bebidas se cobran aparte.

El menú Brasa, que tiene un precio de 35 euros por persona, ofrece una propuesta más contundente que incluye cecina de Black Angus, tomates confitados con guacamole, queso Bisqato a la brasa, torreznos, mollejas y chorizo rojo a la brasa, además de croca de ternera con patatas fritas y pimiento rojo.

Como cierre, se sirve flan casero de huevo, café de pota y chupitos. Las bebidas no están incluidas.